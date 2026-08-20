Чи є шанс потрапити до садка у Києві: що змінилося в електронній черзі

У Києві оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитсадків. Тепер батьки можуть бачити більше інформації про чергу й краще розуміти, які шанси має дитина потрапити до обраного закладу.

Нові можливості з'явилися на Порталі послуг Києва у розділі "Реєстри". Там можна перевірити не лише місце дитини в черзі, а й ситуацію з набором у конкретному садку.

Що тепер видно в електронній черзі?

Раніше батьки бачили лише місце своєї дитини в черзі. Після оновлення система показує також кількість поданих заяв, сформовані групи та вільні місця в кожній із них.

Інформацію можна переглядати окремо за віком дітей – для ясельної, молодшої, середньої та старшої груп. Це дозволяє оцінювати ситуацію саме в тій категорії, до якої має потрапити дитина.

Батьки також можуть стежити за змінами в електронній черзі, зокрема після підтвердження пільг та інших передбачених законодавством пріоритетів.

Як нові дані допоможуть батькам?

Завдяки детальнішій інформації можна побачити, наскільки заповнена потрібна група і чи залишилися в ній місця. Якщо ситуація в обраному садку невтішна, батьки можуть завчасно розглянути інший заклад або альтернативний варіант догляду за дитиною.

Перевіряти актуальні дані можна онлайн, без окремого звернення до адміністрації дитсадка. Це стосується і змін у самій черзі, які можуть виникати через пільги чи інші пріоритети під час зарахування.