На Портале услуг Киева в разделе "Реестры" появились новые возможности. Там можно проверить не только место ребенка в очереди, но и ситуацию с набором в конкретный детский сад.

Что теперь можно увидеть в электронной очереди?

Раньше родители видели только место своего ребенка в очереди. После обновления система показывает также количество поданных заявлений, сформированные группы и свободные места в каждой из них.

Информацию можно просматривать отдельно по возрасту детей – для ясельной, младшей, средней и старшей групп. Это позволяет оценивать ситуацию именно в той категории, в которую должен попасть ребенок.

Родители также могут следить за изменениями в электронной очереди, в частности после подтверждения льгот и других предусмотренных законодательством приоритетов.

Как новые данные помогут родителям?

Благодаря более подробной информации можно увидеть, насколько заполнена нужная группа и остались ли в ней места. Если ситуация в выбранном детском саду неутешительная, родители могут заранее рассмотреть другое учреждение или альтернативный вариант ухода за ребенком.

Проверять актуальные данные можно онлайн, без отдельного обращения в администрацию детского сада. Это касается и изменений в самой очереди, которые могут возникать из-за льгот или других приоритетов при зачислении.