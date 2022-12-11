Фільм про Василя Стуса включать в освітній курс університету в США

Художню стрічку "Заборонений" про Василя Стуса режисера Романа Бровка вивчатимуть у США. Фільм внесли до освітнього курсу про українську ідентичність та розбудову української культури.

Про це журналістам розповіли у Держкіно. Фільм буде в освітньому курсі університету штату Пенсильванія (Penn State University, USA).

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"Курс сприятиме популяризації української культури та українського кінематографа. "Заборонений" – це український художній повнометражний фільм, який на широкому тлі боротьби українських дисидентів кінця 1960 років – початку 1980 років розповідає про життя і смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника Василя Стуса", – розповіли в Держкіно.

Що відомо про фільм "Заборонений"

Прем'єра стрічки "Заборонений" відбулася 5 вересня 2019 року. Режисером став Роман Бровко, а сценаристами – Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. Роль Василя Стуса зіграв актор Дмитро Ярошенко.

У 2018 році, коли опублікували ролик про стрічку, розгорівся скандал. У мережі обурювалися тим, що з фільму забрали всі згадки про адвоката Стуса – державного зрадника Віктора Медведчука, який тоді активно займався політичною діяльністю. Згодом сцену дозняли, а Медведчук назвав це "провокацією американців".

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Критика фільму

Фільму закидають недостатню деталізацію біографії Стуса. Зокрема, історик та журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що зі стрічки викинули рух людини до самої себе і залишити плакат на стіні.

"Режисеру, і це видно, хотілося зняти трилер і він при цьому пожертвував історичним тлом, яке набагато цікавіше і "кінематографічніше" за створене ним. Совєтський антисовєтський фільм", – зазначив Кіпіані.