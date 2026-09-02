Оголосили 10 претендентів на звання найкращого вчителя 2026 року

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десять фіналістів 2026 року. Переможця десятого, ювілейного сезону оголосять на початку жовтня.

Про це пише Освіторія. Засновники кажуть, що десять років Global Teacher Prize Ukraine – це тисячі історій учителів, які щодня допомагають дітям бачити більше можливостей і не втрачати віру в майбутнє.

Хто увійшов у десятку найкращих 2026 року

Десятка фіналістів 2026 така:

Василь Власюк, Перемишель – українська мова, українська та зарубіжна література;

Вікторія Концева, Львів – зарубіжна та українська література;

Давид Кузьмич, Борислав – технології та інформатика;

Роман Романчук, Полтава – географія;

Тетяна Глебова, Запоріжжя – українська мова, українська та зарубіжна література;

Юлія Зубарева, Запоріжжя – алгебра та геометрія;

Світлана Меркулова, Ірпінь – іноземна мова;

Світлана Шефер, Причорноморське – початкова школа;

Катерина Яворська, Дніпро – історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, правознавство, підприємництво та фінансова грамотність;

Юлія Рудніцька, Сміла – математика, алгебра, геометрія, фізика, астрономія та інформатика.

Паралельно на платформі Дія.Освіта розпочалося народне голосування за улюбленого фіналіста або фіналістку. Учитель або учителька, що збере найбільше голосів, отримає спеціальну відзнаку "Вибір українців". Проголосувати можна до 30 вересня за посиланням.

Які ще є номінації

Окрім головного призу на суму 1 мільйон гривень, вручать також низку додаткових нагород у різних номінаціях. Зокрема відзначать:

уперше «Вчителя-захисника»;

«Вчителя математики» від SoftServe та переможця спецномінації «Дошкілля»;

«Вчителя хімії»;

«Вчитель доброчесності»;

«Вчителя інформатики»;

«Вчителя-інноватора»;

двох STEM-учителів та Молодого педагога до 30 років;

переможця спецномінації «Інклюзивність».

Переможців оголосять 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, в етері телемарафону.

Раніше ми розповідали, що оголосили список 50 найкращих учителів України 2026 року.