Об этом пишет Освитория. Основатели отмечают, что за десять лет существования Global Teacher Prize Ukraine накопились тысячи историй учителей, которые каждый день помогают детям видеть больше возможностей и не терять веру в будущее.

Кто вошел в десятку лучших 2026 года

Десятка финалистов 2026 года выглядит так:

Василий Власюк, Перемышль – украинский язык, украинская и зарубежная литература;

Виктория Концева, Львов – зарубежная и украинская литература;

Давид Кузьмич, Борислав – технологии и информатика;

Роман Романчук, Полтава – география;

Татьяна Глебова, Запорожье – украинский язык, украинская и зарубежная литература;

Юлия Зубарева, Запорожье – алгебра и геометрия;

Светлана Меркулова, Ирпень – иностранный язык;

Светлана Шефер, Причерноморское – начальная школа;

Екатерина Яворская, Днепр – история Украины, всемирная история, гражданское образование, правоведение, предпринимательство и финансовая грамотность;

Юлия Рудницкая, Смила – математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия и информатика.

Параллельно на платформе "Дия.Образование" началось народное голосование за любимого финалиста или финалистку. Учитель или учительница, набравшие наибольшее количество голосов, получат специальную награду "Выбор украинцев". Проголосовать можно до 30 сентября по ссылке.

Что еще есть номинации

Помимо главного приза в размере 1 миллиона гривен, будут вручены также ряд дополнительных наград в различных номинациях. В частности, впервые будет отмечен:

впервые "Учителя-защитника";

"Учителя математики" от SoftServe и победителя спецноминации "Дошкольное образование";

"Учителя химии";

"Учителя добродетели";

"Учителя информатики";

"Учителя-инноватора";

двух учителей STEM и молодого педагога до 30 лет;

победителя специальной номинации "Инклюзивность".

Победителей объявят 3 октября, во Всемирный день учителя, в эфире телемарафона.

Ранее мы сообщали, что был объявлен список 50 лучших учителей Украины 2026 года.