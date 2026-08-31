У цих вишах можна отримати грант на навчання: перелік

В Україні триває реалізація проєкту із надання грантів студентам на здобуття вищої освіти. Цьогоріч більшість українських вишів бере у ньому участь.

Про це інформує Osvita.ua. Станом на 26 серпня до проєкту долучилось 207 вишів.

Які виші надають гранти

Державний грант на здобуття вищої освіти – це підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту. Він є цільовим: його можна використати лише для оплати за навчання у виші. Готівкою отримати кошти не можна.

Державний грант є безповоротною допомогою: відпрацьовувати його не треба.

Гранти цьогоріч можна отримати у таких ЗВО нашої держави:

№ Назва закладу освіти, де можна отримати грант 1 Національний транспортний університет 2 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 3 Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» 4 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 5 Національний університет фізичного виховання і спорту України 6 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 7 Луганська державна академія культури і мистецтв 8 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 9 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 10 Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 11 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 12 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 13 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 14 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва" 15 Харківська державна академія культури 16 Сумський державний університет 17 Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 19 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 20 Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» 21 Криворізький державний педагогічний університет 22 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" 23 Закарпатська академія мистецтв 24 Київський національний університет будівництва і архітектури 25 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 26 Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету 27 Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 28 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 29 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету 30 Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету 31 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету 32 Західноукраїнський національний університет 33 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету 34 Миколаївський національний аграрний університет 35 Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 36 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 37 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 38 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 39 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 40 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 41 Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 42 Луцький національний технічний університет 43 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 44 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 45 Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" 46 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 47 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 48 Сумський національний аграрний університет 49 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 50 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 51 Національний університет «Одеська юридична академія» 52 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 53 Харківський національний університет радіоелектроніки 54 Білоцерківський національний аграрний університет 55 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 56 Національний університет "Острозька академія" 57 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 58 Національний університет "Одеська морська академія" 59 Університет митної справи та фінансів 60 Запорізький національний університет 61 Одеський національний морський університет 62 Державний університет економіки і технологій 63 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 64 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 65 Вінницький національний технічний університет 66 Криворізький національний університет 67 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 68 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 69 Хмельницький національний університет 70 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 71 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 72 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 73 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 74 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 75 Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» 76 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 77 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 78 Львівський національний університет імені Івана Франка 79 Національний університет "Чернігівська політехніка" 80 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 81 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 82 Поліський національний університет 83 Черкаський державний технологічний університет 84 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 85 Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 86 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 87 Національний університет "Запорізька політехніка" 88 Дніпровський державний технічний університет 89 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 90 Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв 91 Одеський державний аграрний університет 92 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 93 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 94 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 95 Буковинський державний медичний університет 96 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 97 Національний університет «Одеська політехніка» 98 Волинський національний університет імені Лесі Українки 99 Одеський національний технологічний університет 100 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 101 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 102 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 103 Рівненський державний гуманітарний університет 104 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 105 Київський національний лінгвістичний університет 106 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 107 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 108 Мукачівський державний університет 109 Національний університет водного господарства та природокористування 110 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 111 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 112 Національний університет біоресурсів і природокористування України 113 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 114 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 115 Пенітенціарна академія України 116 Маріупольський державний університет 117 Державний університет "Житомирська політехніка" 118 Державний торговельно-економічний університет 119 Шосткинський інститут Сумського державного університету 120 Херсонський державний аграрно-економічний університет 121 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 122 Національний фармацевтичний університет 123 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 124 ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" 125 Донецький національний медичний університет 126 Дніпровський державний медичний університет 127 Житомирський державний університет імені Івана Франка 128 Уманський національний університет 129 Донбаська державна машинобудівна академія 130 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" 131 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України 132 Одеська державна академія будівництва та архітектури 133 Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" 134 Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет" 135 Національний лісотехнічний університет України 136 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 137 Центральноукраїнський національний технічний університет 138 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 139 Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" 140 Київський національний університет технологій та дизайну 141 Вінницький національний аграрний університет 142 Полтавський державний медичний університет 143 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 144 Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" 145 Харківський національний медичний університет 146 Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут 147 Донецький державний університет внутрішніх справ 148 Львівська національна академія мистецтв 149 Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет" 150 Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури" 151 Державний біотехнологічний університет 152 Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету 153 Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 154 Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" 155 Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" 156 Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" 157 Херсонський державний університет 158 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука" 159 Український державний університет науки і технологій 160 Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" 161 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 162 Херсонський національний технічний університет 163 Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 164 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 165 Національний університет харчових технологій 166 Український державний університет залізничного транспорту 167 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 168 Державний податковий університет 169 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 170 Заклад вищої освіти “Український католицький університет” 171 Бердянський державний педагогічний університет 172 Одеський державний університет внутрішніх справ 173 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 174 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 175 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 176 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 177 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 178 Херсонська державна морська академія 179 Полтавський державний аграрний університет 180 Міжнародний університет 181 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 182 Національний університет "Львівська політехніка" 183 Львівський торговельно-економічний університет 184 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 185 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 186 Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету 187 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 188 Одеський національний економічний університет 189 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 190 Івано-Франківський національний медичний університет 191 Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" 192 Карпатський університет імені Августина Волошина 193 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 194 Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" 195 Харківська державна академія фізичної культури 196 Київський університет інтелектуальної власності та права 197 Одеський національний медичний університет 198 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 199 Львівський державний університет внутрішніх справ 200 Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 201 Приватний заклад вищої освіти "Одеський технологічний університет "ШАГ" 202 Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ" 203 Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" 204 Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 205 Київський національний університет культури і мистецтв 206 Національний університет цивільного захисту України 207 Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права"

Що відомо про гранти

Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18, 5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.

Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.