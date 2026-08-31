У цих вишах можна отримати грант на навчання: перелік
В Україні триває реалізація проєкту із надання грантів студентам на здобуття вищої освіти. Цьогоріч більшість українських вишів бере у ньому участь.
Про це інформує Osvita.ua. Станом на 26 серпня до проєкту долучилось 207 вишів.
Які виші надають гранти
Державний грант на здобуття вищої освіти – це підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту. Він є цільовим: його можна використати лише для оплати за навчання у виші. Готівкою отримати кошти не можна.
Державний грант є безповоротною допомогою: відпрацьовувати його не треба.
Гранти цьогоріч можна отримати у таких ЗВО нашої держави:
|№
|Назва закладу освіти, де можна отримати грант
|1
|Національний транспортний університет
|2
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|3
|Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»
|4
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|5
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|6
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|7
|Луганська державна академія культури і мистецтв
|8
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|9
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|10
|Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
|11
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|12
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|13
|Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
|14
|Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва"
|15
|Харківська державна академія культури
|16
|Сумський державний університет
|17
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|18
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|19
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|20
|Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»
|21
|Криворізький державний педагогічний університет
|22
|Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"
|23
|Закарпатська академія мистецтв
|24
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|25
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
|26
|Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету
|27
|Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|28
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|29
|Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
|30
|Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету
|31
|Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
|32
|Західноукраїнський національний університет
|33
|Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету
|34
|Миколаївський національний аграрний університет
|35
|Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|36
|Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
|37
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|38
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|39
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|40
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|41
|Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
|42
|Луцький національний технічний університет
|43
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
|44
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|45
|Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"
|46
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|47
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|48
|Сумський національний аграрний університет
|49
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
|50
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
|51
|Національний університет «Одеська юридична академія»
|52
|Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
|53
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|54
|Білоцерківський національний аграрний університет
|55
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|56
|Національний університет "Острозька академія"
|57
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|58
|Національний університет "Одеська морська академія"
|59
|Університет митної справи та фінансів
|60
|Запорізький національний університет
|61
|Одеський національний морський університет
|62
|Державний університет економіки і технологій
|63
|Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
|64
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|65
|Вінницький національний технічний університет
|66
|Криворізький національний університет
|67
|Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
|68
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|69
|Хмельницький національний університет
|70
|Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
|71
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|72
|Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
|73
|Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
|74
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
|75
|Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
|76
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
|77
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|78
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|79
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|80
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|81
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|82
|Поліський національний університет
|83
|Черкаський державний технологічний університет
|84
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|85
|Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|86
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|87
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|88
|Дніпровський державний технічний університет
|89
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|90
|Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв
|91
|Одеський державний аграрний університет
|92
|Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
|93
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|94
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|95
|Буковинський державний медичний університет
|96
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|97
|Національний університет «Одеська політехніка»
|98
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|99
|Одеський національний технологічний університет
|100
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|101
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|102
|Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
|103
|Рівненський державний гуманітарний університет
|104
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|105
|Київський національний лінгвістичний університет
|106
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|107
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|108
|Мукачівський державний університет
|109
|Національний університет водного господарства та природокористування
|110
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|111
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|112
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|113
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|114
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|115
|Пенітенціарна академія України
|116
|Маріупольський державний університет
|117
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|118
|Державний торговельно-економічний університет
|119
|Шосткинський інститут Сумського державного університету
|120
|Херсонський державний аграрно-економічний університет
|121
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|122
|Національний фармацевтичний університет
|123
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|124
|ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького"
|125
|Донецький національний медичний університет
|126
|Дніпровський державний медичний університет
|127
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|128
|Уманський національний університет
|129
|Донбаська державна машинобудівна академія
|130
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ"
|131
|Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
|132
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|133
|Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"
|134
|Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
|135
|Національний лісотехнічний університет України
|136
|Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
|137
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|138
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|139
|Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
|140
|Київський національний університет технологій та дизайну
|141
|Вінницький національний аграрний університет
|142
|Полтавський державний медичний університет
|143
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|144
|Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
|145
|Харківський національний медичний університет
|146
|Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут
|147
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|148
|Львівська національна академія мистецтв
|149
|Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет"
|150
|Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури"
|151
|Державний біотехнологічний університет
|152
|Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету
|153
|Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|154
|Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
|155
|Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"
|156
|Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
|157
|Херсонський державний університет
|158
|Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука"
|159
|Український державний університет науки і технологій
|160
|Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет"
|161
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|162
|Херсонський національний технічний університет
|163
|Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
|164
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|165
|Національний університет харчових технологій
|166
|Український державний університет залізничного транспорту
|167
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|168
|Державний податковий університет
|169
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|170
|Заклад вищої освіти “Український католицький університет”
|171
|Бердянський державний педагогічний університет
|172
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|173
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|174
|Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
|175
|Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
|176
|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
|177
|Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
|178
|Херсонська державна морська академія
|179
|Полтавський державний аграрний університет
|180
|Міжнародний університет
|181
|Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
|182
|Національний університет "Львівська політехніка"
|183
|Львівський торговельно-економічний університет
|184
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|185
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|186
|Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету
|187
|Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
|188
|Одеський національний економічний університет
|189
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|190
|Івано-Франківський національний медичний університет
|191
|Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія"
|192
|Карпатський університет імені Августина Волошина
|193
|Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
|194
|Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"
|195
|Харківська державна академія фізичної культури
|196
|Київський університет інтелектуальної власності та права
|197
|Одеський національний медичний університет
|198
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|199
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|200
|Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут"
|201
|Приватний заклад вищої освіти "Одеський технологічний університет "ШАГ"
|202
|Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ"
|203
|Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"
|204
|Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
|205
|Київський національний університет культури і мистецтв
|206
|Національний університет цивільного захисту України
|207
|Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права"
Що відомо про гранти
Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18, 5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.
Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.