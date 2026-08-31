Об этом сообщает Osvita.ua. По состоянию на 26 августа к проекту присоединились 207 вузов.

Какие вузы предоставляют гранты

Государственный грант на получение высшего образования – это поддержка со стороны государства в получении гражданином высшего образования путем софинансирования обучения на условиях контракта. Он является целевым: его можно использовать только для оплаты обучения в вузе. Наличными средства получить нельзя.

Государственный грант является безвозвратной помощью: отрабатывать его не нужно.

В этом году гранты можно получить в следующих высших учебных заведениях нашей страны:

№ Название учебного заведения, где можно получить грант 1 Национальный транспортный университет 2 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова 3 Отдельное структурное подразделение "Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета" 4 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого 5 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 6 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 7 Луганская государственная академия культуры и искусств 8 Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой 9 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 10 Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"" 11 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 12 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 13 Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука 14 Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства" 15 Харьковская государственная академия культуры 16 Сумский государственный университет 17 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 18 Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского 19 Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского 20 Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики" 21 Криворожский государственный педагогический университет 22 Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт" 23 Закарпатская академия искусств 24 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 25 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова 26 Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета 27 Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" 28 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 29 Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета 30 Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета 31 Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета 32 Западноукраинский национальный университет 33 Чортковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета 34 Николаевский национальный аграрный университет 35 Учебное заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" 36 Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 37 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 38 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 39 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 40 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 41 Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом" 42 Луцкий национальный технический университет 43 Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера 44 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 45 Частное высшее учебное заведение "Арт-академия современного искусства имени Сальвадора Дали" 46 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 47 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 48 Сумской национальный аграрный университет 49 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко 50 Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт" 51 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 52 Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 53 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 54 Белоцерковский национальный аграрный университет 55 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 56 Национальный университет "Острожская академия" 57 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 58 Национальный университет "Одесская морская академия" 59 Университет таможенного дела и финансов 60 Запорожский национальный университет 61 Одесский национальный морской университет 62 Государственный университет экономики и технологий 63 Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет" 64 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 65 Винницкий национальный технический университет 66 Криворожский национальный университет 67 Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко" 68 Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 69 Хмельницкий национальный университет 70 Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского" 71 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 72 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 73 Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" 74 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого 75 Высшее учебное заведение "Университет Короля Данила" 76 Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт" 77 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 78 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 79 Национальный университет "Черниговская политехника" 80 Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 81 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 82 Полесский национальный университет 83 Черкасский государственный технологический университет 84 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 85 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 86 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 87 Национальный университет "Запорожская политехника" 88 Днепровский государственный технический университет 89 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 90 Николаевский профессиональный колледж культуры и искусств 91 Одесский государственный аграрный университет 92 Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" 93 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 94 Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 95 Буковинский государственный медицинский университет 96 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 97 Национальный университет "Одесская политехника" 98 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 99 Одесский национальный технологический университет 100 Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко 101 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 102 Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко 103 Ровенский государственный гуманитарный университет 104 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 105 Киевский национальный лингвистический университет 106 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 107 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко 108 Мукачевский государственный университет 109 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 110 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 111 Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко 112 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 113 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 114 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 115 Пенитенциарная академия Украины 116 Мариупольский государственный университет 117 Государственный университет "Житомирская политехника" 118 Государственный торгово-экономический университет 119 Шосткинский институт Сумского государственного университета 120 Херсонский государственный аграрно-экономический университет 121 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 122 Национальный фармацевтический университет 123 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 124 ГНУ "Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого" 125 Донецкий национальный медицинский университет 126 Днепровский государственный медицинский университет 127 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 128 Уманский национальный университет 129 Донбасская государственная машиностроительная академия 130 Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ" 131 Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины 132 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 133 Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж" 134 Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет" 135 Национальный лесотехнический университет Украины 136 Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" 137 Центральноукраинский национальный технический университет 138 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 139 Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет" 140 Киевский национальный университет технологий и дизайна 141 Винницкий национальный аграрный университет 142 Полтавский государственный медицинский университет 143 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 144 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" 145 Харьковский национальный медицинский университет 146 Обособленное структурное подразделение высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина" Винницкий социально-экономический институт 147 Донецкий государственный университет внутренних дел 148 Львовская национальная академия искусств 149 Частное высшее учебное заведение "ИТ СТЕП Университет" 150 Частное учреждение "Институт "Харьковская школа архитектуры"" 151 Государственный биотехнологический университет 152 Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета 153 Филиал "Академия бизнеса и инноваций" Частного высшего учебного заведения "Европейский университет" 154 Частное высшее учебное заведение-институт "Украинско-американский университет Конкордия" 155 Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт" 156 Высшее учебное заведение "Университет имени Альфреда Нобеля" 157 Херсонский государственный университет 158 Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука" 159 Украинский государственный университет науки и технологий 160 Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет" 161 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 162 Херсонский национальный технический университет 163 Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет" 164 Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова 165 Национальный университет пищевых технологий 166 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 167 Измаильский государственный гуманитарный университет 168 Государственный налоговый университет 169 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 170 Высшее учебное заведение "Украинский католический университет" 171 Бердянский государственный педагогический университет 172 Одесский государственный университет внутренних дел 173 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 174 Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия" 175 Житомирский медицинский институт Житомирской Рады 176 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 177 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко 178 Херсонская государственная морская академия 179 Полтавский государственный аграрный университет 180 Международный университет 181 Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет" 182 Национальный университет "Львовская политехника" 183 Львовский торгово-экономический университет 184 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 185 Университет Григория Сковороды в Переяславе 186 Обособленное структурное подразделение "Дунайский институт водного транспорта Национального транспортного университета" 187 Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика 188 Одесский национальный экономический университет 189 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 190 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 191 Коммунальное высшее учебное заведение "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" 192 Карпатский университет имени Августина Волошина 193 Экономико-технологический институт имени Роберта Элворти 194 Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" 195 Харьковская государственная академия физической культуры 196 Киевский университет интеллектуальной собственности и права 197 Одесский национальный медицинский университет 198 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 199 Львовский государственный университет внутренних дел 200 Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт" 201 Частное высшее учебное заведение "Одесский технологический университет "ШАГ"" 202 Частное высшее учебное заведение "Харьковский технологический университет "ШАГ"" 203 Коммунальное учреждение "Уманский гуманитарно-педагогический профессиональный колледж им. Т.Г. Шевченко Черкасской Рады" 204 Частное высшее учебное заведение "Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"" 205 Киевский национальный университет культуры и искусств 206 Национальный университет гражданской защиты Украины 207 Учреждение высшего образования "Академия рекреационных технологий и права"

Что известно о грантах

В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения на бакалавриате, а также на медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысяч гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.

Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.