Англійська, німецька, французька чи іспанська: яку мову можна обрати на НМТ та як готуватися

Іноземна мова – один із предметів за вибором на НМТ. Але яку саме мову можна обрати і де знайти завдання, максимально наближені до реального тестування?

Розбираємося та даємо посилання, за якими можна потренуватися на тестах онлайн.

Які іноземні мови можна складати на НМТ?

Майбутні вступники, які планують обирати іноземну мову як четвертий предмет НМТ, можуть уже зараз тренуватися на реальних тестових завданнях. Остаточні правила та перелік предметів НМТ-2027 ще мають бути затверджені, однак орієнтуватися під час підготовки можна на чинну модель тестування.

У НМТ-2026 предметом за вибором була іноземна мова – англійська, німецька, французька або іспанська. Саме ці чотири мови були включені до офіційного переліку предметів НМТ. Інші іноземні мови до переліку не входили.

Які завдання були на НМТ з іноземної мови?

Опираючись на досвід НМТ-2026, тест з кожної з чотирьох іноземних мов містив 32 завдання:

5 завдань із вибором однієї правильної відповіді;

11 завдань на встановлення відповідності;

16 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Аудіювання та завдань із розгорнутою письмовою відповіддю в тесті не було.

Тому під час підготовки варто тренувати не лише граматику та лексику, а й уміння швидко працювати з текстом, знаходити потрібну інформацію та розуміти контекст.

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Де пройти пробне тестування?

Один із найзручніших варіантів – перевірка своїх знань на тренувальних тестах. Є кілька офіційних ресурсів, які пропонують пройти демоверсії НМТ з усіх чотирьох іноземних мов. Серед них – ЗНО-ОНЛАЙН від Освіта.UA. Там можна обрати демоверсії НМТ з іноземних мов – англійська, німецька, французька, іспанська.

Тести розроблені фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти та відповідають формату завдань НМТ. Є також можливість завантажити завдання у PDF, щоб виконувати їх без стабільного доступу до інтернету.

Ще один корисний варіант – реальні завдання НМТ-2026. Освіта.UA опублікувала онлайн-тести з англійської, німецької, французької та іспанської мов, які були запропоновані учасникам НМТ-2026. Після виконання можна побачити правильні відповіді та свій результат.

На сайті ЗНО-ОНЛАЙН є окремі розділи для підготовки з кожної мови. Там можна знайти не лише демонстраційні варіанти, а й матеріали для систематичної підготовки:

Окрім того, на сайті доступні тести ЗНО минулих років. Вони можуть стати додатковим тренуванням для роботи з лексикою, граматикою та текстами.

Як краще використовувати пробні тести?

Не варто просто виконати тест і подивитися на кількість набраних балів. Значно корисніше після кожного тренування розібрати помилки.

Наприклад, можна окремо виписувати незнайому лексику, повторювати граматичні правила, через які виникли труднощі, та повертатися до завдань, у яких помилилися.

А через кілька тижнів пройти новий варіант і порівняти результат. Так пробний тест перетворюється не просто на перевірку знань, а на інструмент підготовки.

Важливо! Якщо йдеться саме про НМТ-2027, остаточні характеристики та перелік предметів потрібно буде перевіряти після офіційного оголошення УЦОЯО. Поки що для тренування майбутні вступники можуть використовувати актуальні демоверсії та завдання НМТ-2026.