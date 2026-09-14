Разбираемся и приводим ссылки, по которым можно потренироваться на тестах онлайн.

Какие иностранные языки можно сдавать на НМТ?

Будущие абитуриенты, планирующие выбрать иностранный язык в качестве четвертого предмета НМТ, могут уже сейчас тренироваться на реальных тестовых заданиях. Окончательные правила и перечень предметов НМТ-2027 еще предстоит утвердить, однако при подготовке можно ориентироваться на действующую модель тестирования.

В НМТ-2026 предметом по выбору был иностранный язык – английский, немецкий, французский или испанский. Именно эти четыре языка были включены в официальный перечень предметов НМТ. Другие иностранные языки в перечень не входили.

Какие задания были на НМТ по иностранному языку?

Опираясь на опыт НМТ-2026, тест по каждому из четырех иностранных языков содержал 32 задания:

5 заданий с выбором одного правильного ответа;

11 заданий на установление соответствий;

16 заданий на заполнение пропусков в тексте.

Аудирования и заданий с развернутым письменным ответом в тесте не было.

Поэтому при подготовке стоит тренировать не только грамматику и лексику, но и умение быстро работать с текстом, находить нужную информацию и понимать контекст.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Где пройти пробное тестирование?

Один из самых удобных вариантов – проверка своих знаний с помощью тренировочных тестов. Есть несколько официальных ресурсов, которые предлагают пройти демоверсии НМТ по всем четырем иностранным языкам. Среди них – ЗНО-ОНЛАЙН от Освіта.UA. Там можно выбратьдемоверсии НМТ по иностранным языкам – английский, немецкий, французский, испанский.

Тесты разработаны специалистами Украинского центра оценки качества образования и соответствуют формату заданий НМТ. Также есть возможность скачать задания в формате PDF, чтобы выполнять их без постоянного доступа к интернету.

Еще один полезный вариант – реальные задания НМТ-2026. Освіта.UA опубликовала онлайн-тесты по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, которые были предложены участникам НМТ-2026. После выполнения можно увидеть правильные ответы и свой результат.

На сайте ЗНО-ОНЛАЙН есть отдельные разделы для подготовки по каждому языку. Там можно найти не только демонстрационные варианты, но и материалы для систематической подготовки:

Кроме того, на сайте доступны тесты ВНО прошлых лет. Они могут стать дополнительной тренировкой для работы с лексикой, грамматикой и текстами.

Как лучше использовать пробные тесты?

Не стоит просто выполнить тест и посмотреть на количество набранных баллов. Гораздо полезнее после каждой тренировки разобрать ошибки.

Например, можно отдельно выписывать незнакомую лексику, повторять грамматические правила, из-за которых возникли трудности, и возвращаться к заданиям, в которых допустили ошибки.

А через несколько недель пройти новый вариант и сравнить результат. Так пробный тест превращается не просто в проверку знаний, а в инструмент подготовки.

Важно! Если речь идет именно о НМТ-2027, окончательные характеристики и перечень предметов нужно будет проверять после официального объявления УЦОЯО. Пока что для тренировки будущие абитуриенты могут использовать актуальные демоверсии и задания НМТ-2026.