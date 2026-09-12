Подготовку к НМТ по английскому языку можно начать не с учебника, а с теста. А на сайте "ЗНО.Освіта.UA" можно найти тренировочные тесты, которые помогут в подготовке.

Как подготовиться к НМТ-2027 по английскому языку?

В состав национального мультитеста входит обязательный блок – английский язык. Для кого-то он является едва ли не самым сложным. Английский на НМТ – это не только проверка словарного запаса, но и умение быстро читать тексты, понимать их содержание, правильно использовать грамматические формы и внимательно работать с вариантами ответов.

Подготовиться к такому формату можно с помощью тренировочных тестов. Они содержат задания, приближенные к формату реального тестирования, а выполнять их можно как в обычном режиме, так и в режиме имитации экзамена.

По информации Украинского центра оценки качества образования, тест по иностранному языку содержит 32 задания. В нем есть задания с выбором одного правильного ответа, на установление соответствия и с заполнением пропусков. Содержание охватывает две основные части – "Чтение" и "Использование языка".

Поэтому во время подготовки важно не ограничиваться изучением новых слов. Стоит регулярно выполнять задания разных типов.

Например, в тестах необходимо:

устанавливать соответствие между текстами и предложенными вариантами;

читать текст и определять правильный ответ на вопрос;

подбирать нужное слово или грамматическую форму в предложении;

работать с лексикой и грамматикой в соответствии с контекстом.

Демонстрационный вариант НМТ-2026 по английскому языку содержит именно такие типы заданий: в частности, установление соответствия и выбор правильной грамматической формы.

Вариант задания из теста / Скриншот

Где пройти пробное тестирование по английскому языку?

Для подготовки можно использовать тренировочные тесты НМТ-2027 на сайте "ЗНО.Освіта.UA". В настоящее время доступно семь вариантов по 32 задания – всего 256 заданий. В них объединены реальные задания НМТ предыдущих лет и авторские задания, составленные в соответствии с программой по английскому языку.

Также на сайте есть демонстрационные и реальные тесты НМТ прошлых лет. Это дает возможность не только проверить знания, но и постепенно привыкнуть к формату заданий.

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Как использовать тесты для подготовки?

Не стоит просто пройти тест, посмотреть на результат и перейти к следующему. Гораздо эффективнее работать с ошибками. После каждого варианта стоит определить, где именно возникли трудности: в грамматике, словарном запасе, понимании текста или невнимательности при выполнении.

Например, если несколько раз возникают ошибки в заданиях на грамматические формы, стоит отдельно повторить соответствующую тему и после этого снова выполнить подобные задания.

На сайте "ЗНО.Освіта.UA" после прохождения тренировочного теста можно увидеть результат в тестовых и рейтинговых баллах по шкале 100 – 200, а также просмотреть пояснения к заданиям, вызвавшим трудности.



Вариант задания из теста / Скриншот

На сайте есть и отдельный раздел с 10 случайными заданиями по английскому языку. Такой формат удобно использовать для короткой ежедневной тренировки.

Полноценный вариант стоит время от времени выполнять в условиях, максимально приближенных к тестированию: без подсказок, перерывов и подглядывания правильных ответов. Это помогает понять, сколько времени требуется на разные типы заданий, какие из них выполняются быстро, а на какие нужно выделить больше времени для внимательного чтения.

Постепенно тренировка превращается не просто в проверку знаний, а в отработку стратегии прохождения теста.

Обратите внимание! Ранее мы писали, что ресурс "ЗНО.Освіта.UA" предлагает тесты для самоподготовки не только по английскому языку, но и по математике, истории Украины и украинскому языку. Поэтому можно готовиться комплексно и постепенно.

Регулярное выполнение тестов помогает не только проверить уровень английского, но и понять логику заданий, увидеть свои слабые места и постепенно научиться распределять время. Именно поэтому пробное тестирование следует воспринимать не как разовую проверку перед НМТ, а как часть системной подготовки.