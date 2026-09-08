На сайте ZNO.Osvita.UA представлены тренировочные варианты НМТ, тематические подборки, авторские тесты и тесты прошлых лет по математике, которые помогут в подготовке.

Пробные тесты по математике – какие задания нужно отрабатывать перед НМТ?

Хороший результат по математике начинается не с количества выученных формул, а с практики. Во время подготовки стоит постепенно пройти различные типы заданий и проверить себя по темам, входящим в программу.

В тестах нужно работать с числами и выражениями, процентами, уравнениями, функциями, графиками, вероятностью, статистикой и геометрией. Поэтому подготовка требует разноплановой практики.

На сайте "ЗНО.Освіта.UA" уже доступны тренировочные тесты НМТ-2027 по математике. В них использованы реальные задания НМТ предыдущих лет и авторские задания, разработанные в соответствии с программой и форматом тестирования: тренировочные тесты НМТ-2027 по математике – ЗНО.Освіта.UA

На каких заданиях можно тренироваться?

Подготовка к НМТ – это постоянная практика, а не разовая проверка знаний. Почему больше разных заданий выполняет абитуриент, тем легче определить слабые места и понять, какие способы решения уже хорошо отработаны, а какие требуют повторения.

Какие задания будут встречаться на мультитесте:

1. Числа и вычисления

Нужно уметь работать с дробями, степенями, корнями, процентами, пропорциями, числовыми выражениями. Например, в тренировочных тестах есть задания на вычисление выражений с квадратными корнями.

2. Уравнения, неравенства и системы

Речь идет не только о простых линейных уравнениях. В тестах могут встречаться квадратные, дробно-рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, а также их системы. В тренировочном варианте, например, есть уравнение с дробью, а в другом – квадратное уравнение с параметром.

3. Функции и графики

Стоит тренироваться в чтении графиков: находить значения функции, определять промежутки, сравнивать величины, анализировать изменения показателей. Например, в тренировочных заданиях нужно по графику определить месяцы, когда количество осадков превышало определенное значение.

4. Текстовые и практические задачи

Математические знания нужно будет применять не только к готовой формуле. В задаче может быть описана определенная жизненная ситуация, на основе которой нужно построить математическую модель и найти ответ.

5. Проценты, вероятность и статистика

Отдельный блок – задачи на вероятность, анализ данных, диаграмм и таблиц. Например, в тренировочном варианте есть задача о вероятности случайного выбора бидона с определенным сортом меда.

6. Планиметрия

Здесь нужно работать с плоскими геометрическими фигурами: треугольниками, четырехугольниками, кругом, углами, длинами, площадями. Важно не только знать формулы, но и уметь применять их к рисунку.

7. Стереометрия

Задачи касаются пространственных фигур – призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и т. д. Например, среди тренировочных задач есть вопрос о том, вращением какой фигуры можно образовать конус.

8. Задания на установление соответствий

Здесь нужно не просто выбрать один ответ, а сопоставить несколько величин или утверждений с соответствующими вариантами. Например, в геометрической задаче нужно установить соответствие между величинами и их значениями.

9. Задания с короткими ответами

В таких заданиях готовых вариантов ответа нет – результат нужно самостоятельно получить и записать. Именно поэтому во время подготовки стоит отдельно тренироваться решать задачи, не опираясь на предложенные варианты. В официальной структуре НМТ-2026 таких заданий было четыре.

На сайте ЗНО.Освіта.UA можно выбирать полные тренировочные варианты, задания по отдельным темам и тесты прошлых лет: все тесты НМТ/ЗНО по математике. На данный момент раздел подготовки к НМТ-2027 содержит десятки тренировочных вариантов по 22 задания.

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Как проходить тесты по математике?

Можно выполнять задания одно за другим и сразу проверять правильный ответ или пройти весь вариант в режиме, приближенном к экзамену. По завершении теста ресурс показывает результат, а к сложным заданиям можно посмотреть объяснения.

Есть также тесты НМТ предыдущих лет, демо-варианты и подборка случайных заданий. Это позволяет чередовать полное тестирование с работой над отдельными темами.

Главное – не просто проходить как можно больше тестов, а анализировать ошибки. Если определенный тип заданий постоянно вызывает трудности, стоит вернуться именно к этой теме и поработать над ней отдельно.

Не откладывайте подготовку на последний момент и находите время, чтобы регулярно работать с тестами.