На ЗНО.Освіта.UA є тренувальні варіанти НМТ, тематичні добірки, авторські та тести минулих років з математики, які посприяють підготовці.

Пробні тести з математики – які завдання тренувати до НМТ?

Хороший результат з математики починається не з кількості вивчених формул, а з практики. Під час підготовки варто поступово пройти різні типи завдань і перевірити себе на темах, які входять до програми.

У тестах потрібно працювати з числами й виразами, відсотками, рівняннями, функціями, графіками, ймовірністю, статистикою та геометрією. Тому підготовка потребує різнопланової практики.

На "ЗНО.Освіта.UA" уже доступні тренувальні тести НМТ-2027 з математики. У них використано реальні завдання НМТ попередніх років та авторські завдання, розроблені відповідно до програми й формату тестування: тренувальні тести НМТ-2027 з математики – ЗНО.Освіта.UA

На яких завданнях можна тренуватися?

Підготовка до НМТ – це постійна практика, а не одноразова перевірка знань. Чим більше різних завдань виконує вступник, тим легше визначити слабкі місця й зрозуміти, які способи розв’язання вже добре відпрацьовані, а які потребують повторення.

Які завдання траплятимуться на мультитесті:

1. Числа та обчислення

Потрібно вміти працювати з дробами, степенями, коренями, відсотками, пропорціями, числовими виразами. Наприклад, у тренувальних тестах є завдання на обчислення виразів із квадратними коренями.

2. Рівняння, нерівності та системи

Це не лише прості лінійні рівняння. У тестах можуть траплятися квадратні, дробово-раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні та тригонометричні рівняння й нерівності, а також їхні системи. У тренувальному варіанті, наприклад, є рівняння з дробом, а в іншому — квадратне рівняння з параметром.

3. Функції та графіки

Варто тренувати читання графіків: знаходити значення функції, визначати проміжки, порівнювати величини, аналізувати зміни показників. Наприклад, у тренувальних завданнях потрібно за графіком визначити місяці, коли кількість опадів перевищувала певне значення.

4. Текстові та практичні задачі

Математичні знання потрібно буде застосовувати не лише до готової формули. У завданні може бути описана певна життєва ситуація, з якої потрібно скласти математичну модель і знайти відповідь.

5. Відсотки, ймовірність і статистика

Окремий блок – задачі на ймовірність, аналіз даних, діаграм і таблиць. Наприклад, у тренувальному варіанті є задача про ймовірність випадкового вибору бідона з певним видом меду.

6. Планіметрія

Тут потрібно працювати з плоскими геометричними фігурами: трикутниками, чотирикутниками, колом, кутами, довжинами, площами. Важливо не лише знати формули, а й уміти застосовувати їх до рисунка.

7. Стереометрія

Завдання стосуються просторових фігур — призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі тощо. Наприклад, серед тренувальних завдань є питання про те, обертанням якої фігури можна утворити конус.

8. Завдання на встановлення відповідності

Тут потрібно не просто вибрати одну відповідь, а зіставити кілька величин або тверджень із відповідними варіантами. Наприклад, у геометричному завданні потрібно встановити відповідність між величинами та їхніми значеннями.

9. Завдання з короткою відповіддю

У таких завданнях готових варіантів відповіді немає – результат потрібно самостійно отримати й записати. Саме тому під час підготовки варто окремо тренуватися розв'язувати задачі без опори на запропоновані варіанти. В офіційній структурі НМТ-2026 таких завдань було чотири.

На ЗНО.Освіта.UA можна обирати повні тренувальні варіанти, завдання за окремими темами та тести минулих років: усі тести НМТ/ЗНО з математики. Станом на зараз розділ підготовки до НМТ-2027 містить десятки тренувальних варіантів по 22 завдання.

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Як проходити тести з математики?

Можна виконувати завдання одне за одним і відразу перевіряти правильну відповідь або пройти весь варіант у режимі, наближеному до іспиту. Після завершення тесту ресурс показує результат, а до складних завдань можна переглянути пояснення.

Є також тести НМТ попередніх років, демоваріанти та добірка випадкових завдань. Це дозволяє чергувати повне тестування з роботою над окремими темами.

Головне – не просто виконувати якомога більше тестів, а аналізувати помилки. Якщо певний тип завдань постійно викликає труднощі, варто повернутися саме до цієї теми й потренувати її окремо.

Не відкладайте підготовку на останній момент та знаходьте час, щоб регулярно працювати з тестами.