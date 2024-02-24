Українська історія у закордонних підручниках: МОН боротиметься з російською пропагандою

У європейських підручниках Україна, на відміну від Росії, представлена дуже мало. Тож Міносвіти нашої держави виправлятиме цю ситуацію.

Так, Український інститут протягом 2021 – 2022 років проаналізував британські, німецькі, польські та французькі підручники з історії для середньої школи, розповів заступник очільника МОН Михайло Винницький. Тож Україна сподівається виправити ситуацію завдяки Обсерваторії викладання історії в Європі.

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МОН просуватиме правдиву історію України за кордоном

Винницький відзначив, що Україна як потенційний повний член ОВІЄ дуже зацікавлена в об'єктивному та ширшому висвітленні її історії у закордонній навчальній літературі.

Ексголова комітету з питань бюджету Європейського парламенту Ален Ламассур заявив, що шкільні програми в країнах Європи різні, однак повинні мати загальний європейський наратив, заснований на справжніх історичних фактах.

Наші діти й наше покоління не можуть зрозуміти, що відбувається сьогодні в Україні без знання історії ХІХ – ХХ століття і навіть більш давньої історії,

– наголосив він.

І додав, що у більшості країн історію України (якщо її взагалі згадують) подають як безпосередньо пов'язану з російською історією. Або ж Україна представлена як регіон Росії.

Тож Україна вже передала Обсерваторії викладання історії в Європі підготовлений фахівцями інформаційний бюлетень з історії України.

Зауважимо, що наша держава приєдналася до Обсерваторії викладання історії в Європі 1 червня 2023 року у статусі спостерігача.