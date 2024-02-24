Так, Украинский институт в течение 2021 – 2022 годов проанализировал британские, немецкие, польские и французские учебники по истории для средней школы, рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий. Поэтому Украина надеется исправить ситуацию благодаря Обсерватории преподавания истории в Европе.

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МОН будет продвигать правдивую историю Украины за рубежом

Винницкий отметил, что Украина как потенциальный полный член ОВИЕ очень заинтересована в объективном и широком освещении ее истории в зарубежной учебной литературе.

Экс-глава комитета по вопросам бюджета Европейского парламента Ален Ламассур заявил, что школьные программы в странах Европы разные, однако должны иметь общий европейский нарратив, основанный на настоящих исторических фактах.

Наши дети и наше поколение не могут понять, что происходит сегодня в Украине без знания истории XIX – ХХ века и даже более древней истории,

– подчеркнул он.

И добавил, что в большинстве стран историю Украины (если ее вообще вспоминают) подают как непосредственно связанную с российской историей. Или же Украина представлена как регион России.

Поэтому Украина уже передала Обсерватории преподавания истории в Европе подготовленный специалистами информационный бюллетень по истории Украины.

Заметим, что наше государство присоединилось к Обсерватории преподавания истории в Европе 1 июня 2023 года в статусе наблюдателя.