Так, ученики черпают информацию о "присоединенной Украине к территории России", "коммунизм как инструмент сохранения мира" и тому подобное. Об этом рассказала украинская пользовательница сети X (Twitter) под ником Gyruum.

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Итальянские ученики черпают из учебников российскую пропаганду

Так, пользовательница продемонстрировала, что в различных учебных пособиях есть ложная информация об Украине и украинцах.

Сегодня мы рассмотрим некоторые итальянские школьные учебники, которые оставляют горький привкус российской пропаганды. География с искаженными фактами, переписанная история, где Украина снова борется с дезинформацией,

– говорится в заметке.



Российская пропаганда в итальянских учебниках / фото из твиттера пользовательницы Gyruum

Наше государство в учебниках в Италии обозначили как часть "российского региона". А незаконно оккупированный Крым неоднократно предстает частью России.

В абзаце учебника "Namaskar 2 by Alberto Fré, DeA, 2019" об Украине доминирует слово Россия. Киев при этом назвали "старейшим городом на территории России, а на его улицах и в зданиях – типичный советский монументализм".

Эти учебники получили шквал критики, а посольство Украины направило соответствующее письмо. После этого в учебник внесли правки: в новом издании за 2022 год регион называется Северо-Восточный. Однако территория России все же включает Украину и Крым, отмечает "Обозреватель".

Но автор говорит, что из учебника ученики узнают, что "между украинскими регионами идет гражданская война".





Российская пропаганда в итальянских учебниках / фото из твиттера пользовательницы Gyruum

А учебник "Katmandu 2, Gabriella Porino, Lattes, 2017" утверждает, что украинское правительство с 1991 года до сих пор абсолютно коррумпировано. Здесь указано, что есть русы-украинцы, которые всегда хотели быть частью России.

Обновленная версия книги "Aral 2, G. Porino, Lattes, 2022" рассказывает уже о "путешествии по России, а точнее во "Львов", "Харьков" и "Ригу".

Также в учебниках можно найти информацию о том, что "украинская культура – производная от российской", а "украинские женщины приезжают в Италию, чтобы стать уборщицами и сиделками".

В учебнике "Atlante Geografico di base, Libreria Geografica, 2022" говорится о гражданской войне, референдум, а также о том, что Киев – первая столица российской территории. Затем приходит "спасение": именно коммунизм сохранил мир между народами.