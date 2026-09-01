"Ізвєсть": знайоме слово з ремонту, але як сказати його українською

Українською – "ізвєсть" неправильно?

Чи замислювалися ви, що навіть у побутових словах приховується історія нашої мови? Одне з таких – "ізвєсть". Це слово часто звучить у розмовах, але воно не є питомо українським.

В українська літературна назва – "вапно". Це назва в'яжучої речовини, яку отримують випалюванням вапняку, крейди або інших карбонатних порід. Його використовують, зокрема, у будівництві для приготування розчинів, побілки та виробництва будівельних матеріалів.

Тож правильно:

"побілити стіни вапном";

"вапняний розчин";

"гашене вапно";

"негашене вапно".

Сергій Васильківський "Травневий день" / Facebook

А от "ізвєсть" – це запозичення з російської. Але прийшло туди з грецької: від грецького слова ἄσβεστι(ον) – негашене вапно або ἄσβεστος – "негасимий", "незгасний". І це слово спільнокореневе з "азбестом". Слова "ізвєсть" та "азбест" етимологічно споріднені, адже обидва походять від грецького кореня зі значенням "негасимий / незгасний".

Звідки походить слово "вапно"?

Слово "вапно" теж дуже давнє. Воно походить від праслов'янського *vapьno, спорідненого з давніми слов'янськими назвами – ѵарь "фарба" чи назва вапна.

Цікаво, що слово має відповідники в багатьох слов'янських мовах: українське "вапно", польське wapno, чеське vápno, словацьке vápno. Тобто це не новотвір і не штучно підібраний відповідник, а давня слов'янська назва.

Від "вапно" маємо й інші українські слова: "вапняк", "вапняний", "вапнувати", "вапнування".

А як сказати про процес?

Якщо йдеться про нанесення вапна на стіни, можна сказати "білити", "білувати", а залежно від контексту – "вапнувати". Наприклад: "Навесні господарі білили дерева вапном".

Побілка дерева / Facebook

Цікаво! Раніше ми писали коли слово "біль" стає жіночого роду та що воно насправді означає. І чи не пов'язане з вапном?

Коли ми кажемо "вапно", ми не просто називаємо матеріал — ми відтворюємо живу традицію українського слова. Тож варто відмовитися від кальки "ізвєсть" і плекати автентичність у кожній дрібниці.

А що уявляєте ви, коли чуєте слово "вапно": чепурні білі українські хатинки, які раніше можна було побачити в кожному селі, чи побілені навевесні дерева?