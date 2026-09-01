Звідки взялося слово "ізвєсть" і як замінити його на український відповідник, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Українською – "ізвєсть" неправильно?
Чи замислювалися ви, що навіть у побутових словах приховується історія нашої мови? Одне з таких – "ізвєсть". Це слово часто звучить у розмовах, але воно не є питомо українським.
В українська літературна назва – "вапно". Це назва в'яжучої речовини, яку отримують випалюванням вапняку, крейди або інших карбонатних порід. Його використовують, зокрема, у будівництві для приготування розчинів, побілки та виробництва будівельних матеріалів.
Тож правильно:
- "побілити стіни вапном";
- "вапняний розчин";
- "гашене вапно";
- "негашене вапно".
Сергій Васильківський "Травневий день" / Facebook
А от "ізвєсть" – це запозичення з російської. Але прийшло туди з грецької: від грецького слова ἄσβεστι(ον) – негашене вапно або ἄσβεστος – "негасимий", "незгасний". І це слово спільнокореневе з "азбестом". Слова "ізвєсть" та "азбест" етимологічно споріднені, адже обидва походять від грецького кореня зі значенням "негасимий / незгасний".
Звідки походить слово "вапно"?
Слово "вапно" теж дуже давнє. Воно походить від праслов'янського *vapьno, спорідненого з давніми слов'янськими назвами – ѵарь "фарба" чи назва вапна.
Цікаво, що слово має відповідники в багатьох слов'янських мовах: українське "вапно", польське wapno, чеське vápno, словацьке vápno. Тобто це не новотвір і не штучно підібраний відповідник, а давня слов'янська назва.
Від "вапно" маємо й інші українські слова: "вапняк", "вапняний", "вапнувати", "вапнування".
А як сказати про процес?
Якщо йдеться про нанесення вапна на стіни, можна сказати "білити", "білувати", а залежно від контексту – "вапнувати". Наприклад: "Навесні господарі білили дерева вапном".
Побілка дерева / Facebook
Цікаво! Раніше ми писали коли слово "біль" стає жіночого роду та що воно насправді означає. І чи не пов'язане з вапном?
Коли ми кажемо "вапно", ми не просто називаємо матеріал — ми відтворюємо живу традицію українського слова. Тож варто відмовитися від кальки "ізвєсть" і плекати автентичність у кожній дрібниці.
А що уявляєте ви, коли чуєте слово "вапно": чепурні білі українські хатинки, які раніше можна було побачити в кожному селі, чи побілені навевесні дерева?