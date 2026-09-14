Слово "изъян" має український слід: що воно означало колись

Буває, хочемо сказати, що в речі, людині чи роботі є якийсь недолік, і перше слово, яке спадає на думку, — із'ян ("изъян"). Але українською для цього маємо чимало своїх влучних слів.

То звідки воно взялося і що означало спочатку, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Із'ян" – як сказати українською про недолік?

Іноді ми механічно переносимо в українську мову російські слова, тому що знаємо їх значення, тому що колись користувалися і ними.

Іноді російське слово так міцно засідає в мовленні, що український відповідник не одразу спадає на думку. От, наприклад, "изъян". Це слово використовують, коли хочуть сказати про помилку, недолік, неправильність у чомусь: розрахунках, міркуваннях, конструкціях, виробах.

Як сказати українською, якщо хочеться сказати про певну помилку? Наша мова пропонує одразу кілька варіантів, які доречно сказати у кожному конкретному випадку:

Вада .

Дефект.

Огріх.

Прогріх.

Хиба .

Ґандж.

А "недолік" сьогодні теж цілком уживане слово, хоча його історія цікавіша, ніж здається. У давнішій українській мові "недолік" був пов'язаний передусім із поняттям нестачі. Згодом його значення розширилося.

Звичайно, уважність до деталей важлива і дуже цінна риса, але є й інша, уїдлива, – постійно шукати у чомусь помилку. І в українців на цей випадок є свій вислів – "шукати ґанджі" чи "ґанджити".

Звідки взялося слово "изъян"?

Що спільного між російським "изъян", перським словом зі значенням "збиток" і "Енеїдою" Котляревського? На перший погляд – нічого. Але саме так можна простежити цікаву історію слова.

Це слово не слов'янського походження. За етимологічними словниками, російське "изъян" було запозичене через тюркські мови з новоперської ziyān – "шкода, збиток, втрата". Тобто первісно йшлося не просто про якусь "погану рису", а про – шкоду, збиток, певну втрату. Форма слова згодом, імовірно, зазнала впливу іншого російського слова – "изъять".

І тут є цікавий український слід, бо спочатку слово вживалися і у нас у своєму первісному значені. У старій українській мові справді траплялося слово "із'ян". Наприклад, в "Енеїді" Івана Котляревського читаємо:

"Нехай видумують гостинці

Енею нашому в із'ян".

Тут "із'ян" означає – шкоду, збиток. Саме так це слово пояснюють і в матеріалах до старих українських текстів.

Є воно й у творі Петра Гулака-Артемовського:

"Та вже ж лизнув,

Та вже й мазнув

Султана по пиці!

Провів шрамки:

Будуть втямки.

Так, бач, султан,

На сей із'ян".

Тут "із'ян" також ужито в значенні – "шкоди".

Але у цьому варіанті значення слово ми зустрінемо хіба в літературі. А у теперішньому – це росіянізм, який можна замінити власними відповідниками.

Тому краще не шукати одного слова на всі випадки. Якщо йдеться про недосконалість – скажімо "ґандж"; про помилку – "хиба" чи "огріх"; про фізичний дефект – "вада"; а коли маємо на увазі загальний недолік – "недолік".

Саме контекст підказує найточніше українське слово.