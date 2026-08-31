Коли у навчальному році 2026/2027 будуть канікули у школах

Завтра стартує новий навчальний рік у школах України. У його межах передбачили і відпочинок від навчання для учнів.

Структуру нового навчального року 2026 – 2027 вже визначили. НУШ розповідає, коли будуть канікули для школярів.

Коли будуть канікули у школах України

Перший семестр стартує 1 вересня 2026 року. Триватиме до 23 грудня. Після зимових канікул навчання відновиться 11 січня, а другий семестр завершиться 28 травня 2027 року. Саме цього дня має пролунати останній дзвоник.

У червні учні ще матимуть можливість відвідувати компенсаційні заняття та консультації, брати участь у проєктній діяльності, навчальних екскурсіях та гуртках.

Орієнтовний графік канікул у 2026/2027 навчальному році у школах такий:

осінні: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року;

зимові: 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року;

додаткові для першокласників: 15 – 21 лютого 2027 року;

весняні: 22 – 28 березня 2027 року.

Зауважимо, що навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

За інформацією МОН, терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Коли будуть канікули у школах Києва?

Перший семестр у школах Києва рекомендують провести з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, після чого розпочнуться зимові канікули. Другий семестр має стартувати 11 січня і тривати до 28 травня 2027 року.

Осінній відпочинок для учнів запланували з 26 жовтня до 1 листопада, зимовий – з 24 грудня до 10 січня, а весняний – з 22 до 28 березня. Для першокласників передбачили ще одні канікули з 15 до 21 лютого.

Останній дзвоник у київських школах рекомендують провести 28 травня.