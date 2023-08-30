МОН лише рекомендувало: коли розпочинається навчання у вишах України

1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Проте він містить чимало нововведень для школярів та студентів.

Школярі повертаються на навчання вже з початку вересня. А коли розпочнеться навчання у студентів, читайте далі.

Важливо У МОН розповіли, як вчитимуться студенти коледжів і вишів з 1 вересня

Коли в Україні починається навчальний рік 2023-2024 у студентів

МОН радило навчальним закладам нашої держави розпочати новий навчальний рік 1 вересня 2023 року. При цьому у міністерстві порекомендували навчання у вишах і коледжах організувати очно.

Що цікаво: виші в Україні є автономними. При цьому у час війни ЗВО можуть змінювати правила та дати вступних іспитів і вступу загалом для абітурієнтів. Тож найімовірніше, що навчання у вишах нашої країни стартує у різні дати.

Варто зауважити, що відповідно до ухваленої 28 липня 2023 року Кабміном постанови "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні" у цьому навчальному році організація навчання залежить від конкретної безпекової ситуації. Так, місцева влада, попри рекомендації МОН, може ухвалювати самостійно рішення про формат навчання у вишах у своєму місті чи регіоні.