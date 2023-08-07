Відповідний лист уже надіслали у навчальні заклади. Про це 24 Каналу розповіли у Міносвіти України.
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Як вчитимуться студенти коледжів і вишів з 1 вересня
У МОН наголосили: усвідомлюють ризики, тому пріоритетом має бути безпека та наявність надійних укриттів. Процес облаштування сховищ у закладах освіти України триває. Облаштовують як спеціалізовані, так і пристосовані укриття для проведення в них занять під час оголошення повітряної тривоги.
Міністерство рекомендувало закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів,
– повідомили у МОН.
І уточнили: рекомендація не стосується закладів освіти, розташованих у зоні бойових дій, зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.
У Міносвіти також наголосили: виші, академії та коледжі все ж можуть самостійно ухвалювати рішення щодо відновлення очного навчання, зважаючи на безпекову ситуацію, стан комунікацій, наявність та технічний стан укриттів тощо.
У МОН також перелічили чинні недоліки дистанційного навчання. Це, зокрема, такі:
- відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;
- великий обсяг домашніх завдань;
- технічні проблеми;
- недостатнє забезпечення студентів та викладачів комп'ютерною технікою;
- брак спілкування;
- відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.