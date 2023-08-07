Соответствующее письмо уже отправили в учебные заведения. Об этом 24 Каналу рассказали в Минобразования Украины.

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Как будут учиться студенты колледжей и вузов с 1 сентября

В МОН подчеркнули, что осознают риски, поэтому приоритетом должна быть безопасность и наличие надежных укрытий. Процесс обустройства хранилищ в учебных заведениях Украины продолжается. Обустраивают как специализированные, так и приспособленные укрытия для проведения занятий во время объявления воздушной тревоги.

Министерство рекомендовало учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и емкости укрытий,

– сообщили в МОН.

И уточнили: рекомендация не касается учебных заведений, расположенных в зоне боевых действий, зонах досягаемости огня враждебных РСЗО, систем типа С-300 и аналогичных.

В Минобразования также отметили: вузы, академии и колледжи все же могут самостоятельно принимать решения о возобновлении очного обучения, учитывая ситуацию, состояние коммуникаций, наличие и техническое состояние укрытий и т.д.

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В МОН также перечислили действующие недостатки дистанционного обучения. Это, в частности, следующие: