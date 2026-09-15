"Крапати на голову" – це не тільки про дощ: є ще переносне значення з цікавим походженням

Є слова, які дуже точно передають не саму дію, а наше ставлення до неї. Тут саме час згадати український вислів "не крапай мені на голову".

Що означає та звідки походить вислів, розповідаємо з посиланням на "Slovnyk.me".

"Не крапай мені на голову!" – звідки взявся цей вислів?

Іноді одна й та сама фраза, повторена десять разів, дратує сильніше, ніж найгучніший докір. "Крапати на голову" – саме про таке надокучання. Але цікаво, що цей вислів виріс із цілком буквального і не дуже приємного образу.

"Крапати на голову" вживають переносно, коли хтось надокучає, дошкуляє, набридає постійними словами, повчаннями, докорами чи нагадуваннями.

"Та не крапай мені на голову з тією своєю порадою!"

"Мама вже вкотре нагадала про іспит – крапає на голову від самого ранку".

"Не треба мені щодня крапати на голову одним і тим самим".

Є ще один варіант звучання – ка́пати на мі́зки (на мо́зок).

– Отаких, як ти, вони й шукають, бо легше на мозги [мізки] капати і лапшу на вуха вішати. (Анатолій Дністровий).

А от походження вислову неоднозначне. За однією з версій воно пов'язане з… тортурами. Ідеться про давній спосіб катування, який пов'язують із Китаєм. Над головою людини підвішували посудину з водою, з якої через певні проміжки часу падали краплі – одна за одною, просто на тім'я. Здавалося б, що тут страшного? Але саме постійність і монотонність цієї дії ставали головним випробуванням. Крапля падає. Потім ще одна. І ще. Людина не може ні відвернутися, ні уникнути цього відчуття. Через тривалий час така монотонна дія могла спричиняти сильний фізичний і психологічний дискомфорт. Цей спосіб тортур згодом став відомий і в країнах Європи. А образ води, яка без кінця падає на голову, поступово набув переносного значення: так почали описувати ситуацію, коли хтось постійно докучає, набридає, повторює одне й те саме або безперервно дорікає. Саме тому вислів "крапати на голову" так добре передає відчуття настирливості. Одна крапля ще майже непомітна. Друга теж. Але коли вони падають без кінця, це вже зовсім інша неприємна історія. Щоправда, цю версію походження вислову не варто сприймати як беззаперечно доведену етимологію. Історію про "китайську крапельну тортуру" часто наводять як пояснення образу, проте точне походження фразеологізму невідоме. Можна припустити, що походження вислову може бути пов'язане і з капанням води чи дощу – капає вода зі стелі, дощ капає зі стріхи і поступово діє на нерви. А як правильно – "крапати" чи "капати"?

В українській мові природними є обидва слова: "капати" і "крапати". У словниках зустрічаємо коментар: "те саме". Є ще один варіант – цяпати.

Обидва слова мають давню слов'янську історію й походять від праслов'янського – *kapati. Вони пов'язані з процесом падіння крапель води. Пригадайте, що робить дощ: капотить / крапотить, покапує / покрапує, накрапає.

Тож вислів можна почути у варіантах: "капати на голову" і "крапати на голову" – цілком обидва зрозумілі українські варіанти.

І тут є ще одна цікава деталь. В українській художній мові трапляється й цілком буквальне "на голову не буде крапати" – тобто коли людина ховається від дощу або вологи. Саме так цей вислів ужито, наприклад, у повісті Миколи Вінграновського "Сіроманець".

А в переносному значенні вода вже перетворюється на слова. Тож якщо хтось без кінця повторює вам те саме, можете сказати: "Не крапай мені на голову!".

Бо іноді одна порада – допомога. Дві – турбота. А коли вони сиплються без кінця, це вже справжній словесний дощ.