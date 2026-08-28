Не все коротке – куце: розбираємо значення двох слів

"Короткий" чи "куций": у чому різниця?

Чи можна коротку спідницю назвати "куцою"? А короткий рукав? А коротку відповідь? Не завжди. Слово "куций" має значно вужче й образніше значення, ніж "короткий".

Слова "короткий" і "куций" справді близькі за значенням, але називати їх повними синонімами не варто.

"Короткий" – це, насамперед той, що має невелику довжину, тривалість або обсяг. Наприклад:

"коротка сукня";

"короткий шлях";

"коротка розмова";

"коротке літо";

"короткий текст".

Це нейтральна характеристика, яка вказує на довжину.

А от "куций" означає "недостатньо довгий", "обрізаний", "неповний". У цьому слові часто відчувається оцінка: чогось бракує.

Можна сказати:

"куций хвіст";

"куца відповідь";

"куций бюджет";

"куций словниковий запас".

Тобто "куций" – не просто "короткий", а короткий настільки, що це впадає в око або здається недостатнім.

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Звідки взялося "куций"?

Слово "куций" пов'язане зі словом "кусень", тобто шматок у значенні "обрізати", "відсікати", "робити коротшим". Тому первісно воно стосувалося того, що було обрізане або мало меншу, ніж звичайно, довжину.

Саме звідси й образність слова: якщо щось "куце", то воно ніби недоросле, обтяте або неповне.

А що означає "далеко куцому до зайця"?

Цей вислів дуже легко зрозуміти. В його основі реальна мисливська історія. Мисливським собакам обрізали хвости, вони легше залазили у нори, але ставали повільнішими та незграбнішими під час бігу. Якщо уявити двох тварин: куцого собаку, тобто собаку з коротким хвостом, і зайця, відомого своїми довгими задніми ногами та здатністю швидко бігати, стає зрозуміло, чому виник вислів.

Але в переносному значенні йдеться зовсім не про тварин.

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"Далеко куцому до зайця" означає: комусь ще дуже далеко до певного рівня, майстерності, результату чи можливостей іншої людини.

Наприклад:

"Він добре малює, але йому ще далеко куцому до зайця до рівня професійного художника."

Тобто різниця між ними дуже велика. Вислів може мати й жартівливий відтінок: людина претендує на певний рівень, але насправді ще дуже далека від нього.

Отже, запам'ятаймо:

"Короткий" – невеликий за довжиною, тривалістю або обсягом.

"Куций" – коротший, ніж потрібно або очікується; обрізаний, неповний, недостатній.

Тож "куций" – це не просто "короткий". У цьому слові вже захована оцінка недостатності. І саме вона робить його таким влучним у народному мовленні.