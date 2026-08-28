"Короткий" или "куций": в чем разница?

Можно ли короткую юбку назвать "куцою"? А короткий рукав? А короткий ответ? Не всегда. Слово "куций" имеет значительно более узкое и образное значение, чем "короткий".

Слова "короткий" и "куций" действительно близки по значению, но называть их полными синонимами не стоит.

"Короткий" – это, прежде всего, то, что имеет небольшую длину, продолжительность или объем. Например:

"короткое платье";

"короткий путь";

"короткий разговор";

"короткое лето";

"короткий текст".

Это нейтральная характеристика, указывающая на длину.

А вот "куций" означает "недостаточно длинный", "обрезанный", "неполный". В этом слове часто чувствуется оценка: почему-то чего-то не хватает.

Можно сказать:

"куций хвост";

"куций ответ";

"куций бюджет";

"куций словарный запас".

То есть "куций" – не просто "короткий", а короткий настолько, что это бросается в глаза или кажется недостаточным.

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Откуда взялось "куций"?

Слово "кучий" связано со словом "кусень", то есть кусок в значении "обрезать", "отсекать", "укорачивать". Поэтому изначально оно относилось к тому, что было обрезано или имело меньшую, чем обычно, длину.

Именно отсюда и образность слова: если что-то "короткое", то оно как бы недоразвитое, обрезанное или неполное.

А что означает "далеко куцому до зайця"?

Это выражение очень легко понять. В его основе лежит реальная охотничья история. Охотничьим собакам обрезали хвосты, они легче забирались в норы, но становились более медлительными и неуклюжими во время бега. Если представить двух животных: куцую собаку, то есть собаку с коротким хвостом, и зайца, известного своими длинными задними ногами и способностью быстро бегать, становится понятно, почему возникло это выражение.

Но в переносном смысле речь идет вовсе не о животных.

Что означает фразеологизм: смотрите видео от Оксаны Николаевны

"Далеко куцому до зайца" означает: кому-то еще очень далеко до определенного уровня, мастерства, результата или возможностей другого человека.

Например:

"Он хорошо рисует, но ему еще далеко куцому до зайца до уровня профессионального художника."

То есть разница между ними очень большая. Выражение может иметь и шутливый оттенок: человек претендует на определенный уровень, но на самом деле еще очень далек от него.

Итак, запомним:

"Короткий" – небольшая по длине, продолжительности или объему.

"Куций" – короче, чем нужно или ожидается; обрезанный, неполный, недостаточный.

Поэтому "куций" – это не просто "короткий". В этом слове уже заложена оценка недостаточности. И именно она делает его таким метким в народной речи.