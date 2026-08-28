В чем разница между словами "куций" и "короткий" – рассказываем со ссылкой на филолога Оксану Николаевну.
"Короткий" или "куций": в чем разница?
Можно ли короткую юбку назвать "куцою"? А короткий рукав? А короткий ответ? Не всегда. Слово "куций" имеет значительно более узкое и образное значение, чем "короткий".
Слова "короткий" и "куций" действительно близки по значению, но называть их полными синонимами не стоит.
"Короткий" – это, прежде всего, то, что имеет небольшую длину, продолжительность или объем. Например:
- "короткое платье";
- "короткий путь";
- "короткий разговор";
- "короткое лето";
- "короткий текст".
Это нейтральная характеристика, указывающая на длину.
А вот "куций" означает "недостаточно длинный", "обрезанный", "неполный". В этом слове часто чувствуется оценка: почему-то чего-то не хватает.
Можно сказать:
- "куций хвост";
- "куций ответ";
- "куций бюджет";
- "куций словарный запас".
То есть "куций" – не просто "короткий", а короткий настолько, что это бросается в глаза или кажется недостаточным.
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Откуда взялось "куций"?
Слово "кучий" связано со словом "кусень", то есть кусок в значении "обрезать", "отсекать", "укорачивать". Поэтому изначально оно относилось к тому, что было обрезано или имело меньшую, чем обычно, длину.
Именно отсюда и образность слова: если что-то "короткое", то оно как бы недоразвитое, обрезанное или неполное.
А что означает "далеко куцому до зайця"?
Это выражение очень легко понять. В его основе лежит реальная охотничья история. Охотничьим собакам обрезали хвосты, они легче забирались в норы, но становились более медлительными и неуклюжими во время бега. Если представить двух животных: куцую собаку, то есть собаку с коротким хвостом, и зайца, известного своими длинными задними ногами и способностью быстро бегать, становится понятно, почему возникло это выражение.
Но в переносном смысле речь идет вовсе не о животных.
Что означает фразеологизм: смотрите видео от Оксаны Николаевны
"Далеко куцому до зайца" означает: кому-то еще очень далеко до определенного уровня, мастерства, результата или возможностей другого человека.
Например:
- "Он хорошо рисует, но ему еще далеко куцому до зайца до уровня профессионального художника."
То есть разница между ними очень большая. Выражение может иметь и шутливый оттенок: человек претендует на определенный уровень, но на самом деле еще очень далек от него.
Итак, запомним:
"Короткий" – небольшая по длине, продолжительности или объему.
"Куций" – короче, чем нужно или ожидается; обрезанный, неполный, недостаточный.
Поэтому "куций" – это не просто "короткий". В этом слове уже заложена оценка недостаточности. И именно она делает его таким метким в народной речи.