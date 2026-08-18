Понад 6 тисяч вступників уже зарахували за особливими умовами: кому доступна квота-2

Під час вступної кампанії 2026 року квотою-2 скористалося помітно більше абітурієнтів, ніж торік. Йдеться про окремі бюджетні місця для вступників із тимчасово окупованих територій і населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Частина вступників уже стала студентами, однак кампанія для відповідних категорій ще не завершена. Хто має право на квоту-2, як відбувається конкурсний відбір та скільки людей уже зарахували на перший курс – розповідаємо далі.

Хто може вступати за квотою-2?

Квота-2 – це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників на бакалаврат, чиє місце проживання зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій. У 2026 році право скористатися цією квотою мають як ті, хто досі перебуває на таких територіях, так і ті, хто вже виїхав, причому дата переїзду на саме право участі в окремому конкурсі більше не впливає.

Водночас від дати виїзду залежить спосіб вступу. Якщо вступник переїхав на підконтрольну Україні територію до 1 жовтня 2025 року, він бере участь у конкурсі за квотою-2 за результатами НМТ. Ті, хто досі перебуває на відповідній території або виїхав після 1 жовтня 2025 року, можуть обрати між результатами НМТ і співбесідою з відповідних предметів у закладі вищої освіти.

Перед поданням першої заяви вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, щоб підтвердити право на спеціальні умови та внести відповідну інформацію до ЄДЕБО. При цьому сама довідка ВПО автоматично права на квоту-2 не дає – важливим є зареєстроване або задеклароване місце проживання на території, яка має відповідний статус.

Скільки вступників уже зарахували?

За квотою-2 у 2026 році рекомендації до вступу отримали 6 319 абітурієнтів, що майже на 1 400 більше, ніж торік. На перші курси вже зарахували 6 141 людину, однак ці цифри ще можуть зрости. Про перші результати вступу повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

І це лише перша хвиля, адже вступні можливості для відповідних категорій зберігаються до кінця жовтня,

– зазначив Трофименко.

Окрема увага приділяється вступникам, яким після переїзду потрібне житло. За словами заступника міністра, університети, зокрема у прифронтових регіонах, допомагають із розміщенням внутрішньо переміщених осіб та надають їм місця у гуртожитках.