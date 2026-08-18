Часть абитуриентов уже стала студентами, однако прием по соответствующим категориям еще не завершен. Кто имеет право на квоту-2, как проходит конкурсный отбор и сколько человек уже зачислено на первый курс – рассказываем далее.

Кто может поступать по квоте-2?

Квота-2 – это отдельно зарезервированные бюджетные места для абитуриентов на бакалавриат, чье место жительства зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий. В 2026 году право воспользоваться этой квотой имеют как те, кто до сих пор находится на таких территориях, так и те, кто уже выехал, причем дата переезда больше не влияет на само право участия в отдельном конкурсе.

В то же время от даты выезда зависит порядок поступления. Если абитуриент переехал на подконтрольную Украине территорию до 1 октября 2025 года, он участвует в конкурсе по квоте-2 по результатам НМТ. Те, кто до сих пор находится на соответствующей территории или выехал после 1 октября 2025 года, могут выбрать между результатами НМТ и собеседованием по соответствующим предметам в высшем учебном заведении.

Перед подачей первого заявления абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, чтобы подтвердить право на специальные условия и внести соответствующую информацию в ЕДЕБО. При этом сама справка о ВПЛ автоматически права на квоту-2 не дает – важно, чтобы место жительства было зарегистрировано или задекларировано на территории, имеющей соответствующий статус.

Сколько абитуриентов уже зачислено?

По квоте-2 в 2026 году рекомендации к поступлению получили 6 319 абитуриентов, что почти на 1 400 больше, чем в прошлом году. На первые курсы уже зачислено 6 141 человек, однако эти цифры еще могут вырасти. О первых результатах поступления сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

И это лишь первая волна, ведь возможности поступления для соответствующих категорий сохраняются до конца октября,

– отметил Трофименко.

Особое внимание уделяется абитуриентам, которым после переезда требуется жилье. По словам заместителя министра, университеты, в частности в прифронтовых регионах, помогают с размещением внутренне перемещенных лиц и предоставляют им места в общежитиях.