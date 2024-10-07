Переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2024 розповіла, на які освітні ідеї витратить мільйон

Днями Україна дізналася ім'я лауреатки національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 року. Це учителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк, яка також перемогла в номінації "Вибір українців".

Вона отримала головний приз – 1 мільйон гривень на освітню мрію, а й подорож на фінал всесвітньої премії Global Teacher Prize. Які освітні мрії вона втілюватиме у життя, розповіла "Освіторії".

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На що витратить мільйон найкраща вчителька 2024 року Леся Павлюк

Педагогиня розповіла, що зараз активно розвиває разом із подругами-вчительками освітній проєкт "ЛІО". Він спрямований на дітей початкової школи. А зважаючи на великий попит від переселенців щодо вивчення української мови, це чудова нагода реалізувати такий запит у "ЛІО".

Ще одна ідея для проєкту – з надолуження освітніх втрат. Адже навіть особисто до мене із таким запитом звертаються батьки дітей, які навчаються за кордоном та не встигають повноцінно опановувати українську шкільну програму, але хочуть залишатись у школах України,

– каже освітянка.

Також вона мріє реалізувати проєкт, пов'язаний із навчанням майбутніх учителів у педагогічних вишах.

Хочу стати тією самою будівничою моста між шкільною освітою та вищою школою, і це варте інвестування коштів премії. Зараз цей процес відбувається без належної синергії зі школами – студенти віддалені від дітей,

– каже Павлюк.

Тож вона прагне залучити вчителів до освітнього процесу у вишах і коледжах, а студентів закликати пробувати сили в ліцеях та школах. І це все має відбуватися у формі реалізації спільних проєктів. Вона вважає, що дітям це буде цікаво, а студенти отримають неабияку мотивацію працювати у школах.