Як українською називати Льошу: виявляється, варіантів чимало

Льоша – так звично, що ми навіть не замислюємося, чи взагалі це українська форма імені "Олексій". Але якщо зазирнути в історію українських імен, виявиться, що нашій мові є що запропонувати натомість. –

Як називати Льошу українською, розповідаємо з посиланням на Марію Словолюб.

Звідки походить ім'я "Олексій" та як сказати українською?

Здається, що "Льоша" – цілком звичне й невинне скорочення імені "Олексій". Ми чуємо його щодня й майже не замислюємося, звідки воно взялося. Але якщо хочемо говорити саме українською, тут є цікава мовна історія.

Адже українська традиція має власні форми цього імені – і вони значно різноманітніші, ніж звичне "Льоша".

Повна форма імені – "Олексій". "Олексій" – ім'я давньогрецького походження. Воно походить від грецького Alexios, пов'язаного з дієсловом aléxō – "захищаю", "оберігаю", "відбиваю напад". Тому значення імені можна передати як "захисник", "той, хто оберігає". В українську воно прийшло через церковнослов'янське посередництво.

Тож у цього імені дуже давня історія – воно аж ніяк не є "російським" за походженням, тим паче, що російська та українська форми написання різняться: російською – "Алексей", українською – "Олексій".

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То звідки взявся "Льоша"?

А ось із короткою формою цікавіше.

"Льоша" та "Альоша" – форми, характерні передусім для російської мовної традиції, пов'язані з російським "Алексей".

В українській традиції від "Олексій" утворювалися інші форми. У словнику-довіднику "Власні імена людей" Л. Скрипник та Н. Дзятківської, зокрема, зафіксовано такі варіанти: "Олексійко", "Олексик", "Олекса", "Олексьо", "Олешко", "Олесь" та інші.

Тому сказати, що "Льоша" – це просто "неправильне українське слово", було б надто категорично. Людина, яка має таке ім'я або сама обирає таку форму звертання, може нею користуватися. Але якщо наше завдання – підібрати питомий український відповідник, варто звернутися до традиційних українських форм.

Залежно від ситуації можна сказати:

"Олексій" – повна форма;

"Олексик";

"Олексійко";

"Олексієнько";

"Олексієчко";

"Олекса";

"Олексьо";

"Олесь";

"Лесь";

"Лесик";

"Олешко".

Як називати Льошу українською: дивіться відео від Марії Словолюб

Частина цих форм сьогодні сприймається не лише як пестлива форма, а й як самостійне ім'я. Наприклад, "Олекса" – цілком самостійне українське ім'я, яке добре знаємо з імені легендарного "Олекси Довбуша".

"Олесь" також давно функціонує як окреме ім'я – достатньо згадати письменника Олеся Гончара.

Є ще один варіант – Лесь.

Зверніть увагу! "Лесь" та "Олесь" історично вживалися як форми імені "Олексій", хоча "Олесь" може бути також формою імені "Олександр". Саме тому без контексту ім'я "Олесь" не завжди однозначно вказує на "Олексія".

Українській мові зовсім не бракує власних лагідних форм, просто багато з них ми з часом перестали чути. А як вам більше подобається: "Олексик", "Олекса", "Олесь" чи "Лесь"?