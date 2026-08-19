Как правильно называть Лешу на украинском языке – рассказываем со ссылкой на Марию Словолюб.

Откуда происходит имя "Алексей" и как его сказать на украинском языке?

Кажется, что "Леша" – вполне привычное и безобидное сокращение имени "Алексей". Мы слышим его каждый день и почти не задумываемся, откуда оно взялось. Но если мы хотим говорить именно на украинском языке, здесь есть интересная языковая история.

Ведь в украинской традиции есть собственные формы этого имени – и они гораздо разнообразнее, чем привычное "Леша".

Полная форма имени – "Алексей". "Алексей" – имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от греческого Alexios, связанного с глаголом aléxō – " защищаю", "охраняю", "отбиваю нападение". Поэтому значение имени можно передать как "защитник", "тот, кто оберегает". В украинский язык оно пришло через церковнославянское посредничество.

Поэтому у этого имени очень древняя история – оно отнюдь не является "русским" по происхождению, тем более что русская и украинская формы написания различаются: по-русски – "Алексей", по-украински –"Олексий".

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Так откуда же взялся "Леша"?

А вот с короткой формой интереснее.

"Леша" и "Алеша" – формы, характерные прежде всего для русской языковой традиции, связанные с русским "Алексей".

В украинской традиции от "Олексий" образовывались другие формы. В словаре-справочнике "Имена людей" Л. Скрипника и Н. Дзятковской, в частности, зафиксированы такие варианты: "Олексийко", "Олексик", "Олекса", "Олексьо", "Олешко", "Олесь" и другие.

Поэтому сказать, что "Леша" – это просто "неправильное украинское слово", было бы слишком категорично. Человек, у которого такое имя или который сам выбирает такую форму обращения, может ею пользоваться. Но если наша задача – подобрать исконно украинский эквивалент, стоит обратиться к традиционным украинским формам.

В зависимости от ситуации можно сказать:

"Олексій" – полная форма;

"Олексик";

"Олексійко";

"Олексієнько";

"Олексієчко";

"Олекса";

"Олексьо";

"Олесь";

"Лесь";

"Лесик";

"Олешко".

Как называют Льошу на украинском языке: смотрите видео от Марии Словолюб

Часть этих форм сегодня воспринимается не только как ласковая форма, но и как самостоятельное имя. Например, "Олекса" – вполне самостоятельное украинское имя, которое мы хорошо знаем по имени легендарного "Олексы Довбуша".

"Олесь" также давно функционирует как отдельное имя – достаточно вспомнить писателя Олеся Гончара.

Есть еще один вариант – Лесь.

Обратите внимание! "Лесь" и "Олесь" исторически употреблялись как формы имени "Алексей", хотя "Олесь" может быть также формой имени "Александр". Именно поэтому без контекста имя "Олесь" не всегда однозначно указывает на "Алексея".

В украинском языке совсем не недостает собственных мягких форм, просто многие из них мы со временем перестали слышать. А как вам больше нравится: "Олексик", "Олекса", "Олесь" или "Лесь"?