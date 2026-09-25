Один із львівських вишів перейменують

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького перейменують. Він отримає ім'я короля Данила.

Вчена рада вишу підтримала перейменування закладу освіти. Ініціативу зміни назви запропонували ще у червні, повідомляє Львівська ОВА.

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В ОДА зазначають, що звичне вживання імені «Данило Галицький» звужує сприйняття історичної постаті, адже Данило Романович був правителем Русі та королем. І наголошують, що назви мають значення.

Перейменування уже підтримало Міністерство охорони здоров'я. Після рішення Вченої ради для остаточного оформлення перейменування мають бути виконані передбачені законодавством процедури.

У Львівській ОДА акцентували, що перейменування університету є частиною ширшої роботи з переосмислення назв і об'єктів публічного простору. В області протягом останніх років проводили декомунізацію та дерусифікацію топоніміки, а також закликали громади звертати увагу на об'єкти, які можуть потребувати історичного переосмислення.

Зауважимо, що князя Данила Романовича, якого 1253 року коронували, сучасники не називали Галицьким. Це є пізнішою конструкцією, поширеною у російській історіографії XIX століття.

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