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Освіта Освіта в Україні Один із львівських вишів перейменують
25 вересня, 17:31
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Один із львівських вишів перейменують

Марія Волошин

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького перейменують. Він отримає ім'я короля Данила.

Вчена рада вишу підтримала перейменування закладу освіти. Ініціативу зміни назви запропонували ще у червні, повідомляє Львівська ОВА.

Як перейменують львівський виш 

В ОДА зазначають, що звичне вживання імені «Данило Галицький» звужує сприйняття історичної постаті, адже Данило Романович був правителем Русі та королем. І наголошують, що назви мають значення. 

Перейменування уже підтримало Міністерство охорони здоров'я. Після рішення Вченої ради для остаточного оформлення перейменування мають бути виконані передбачені законодавством процедури.

У Львівській ОДА акцентували, що перейменування університету є частиною ширшої роботи з переосмислення назв і об'єктів публічного простору. В області протягом останніх років проводили декомунізацію та дерусифікацію топоніміки, а також закликали громади звертати увагу на об'єкти, які можуть потребувати історичного переосмислення.

Зауважимо, що князя Данила Романовича, якого 1253 року коронували, сучасники не називали Галицьким. Це є пізнішою конструкцією, поширеною у російській історіографії XIX століття. 

Який медичний виш є найкращим в Україні

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