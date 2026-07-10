Медичні виші, які зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року, представив ресурс "Освіта.ua".

Як складали рейтинг

У рейтингу найкращих медичних ЗВО України представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які медичні виші найкращі у 2026 році

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Національний медичний університет імені Богомольця;

Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;

Харківський національний медичний університет;

Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;

Дніпровський державний медичний університет;

Буковинський державний медичний університет;

Полтавський державний медичний університет;

Івано-Франківський національний медичний університет;

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Які виші стали лідерами загального рейтингу

Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави.

Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він очолює перелік найкращих ЗВО нашої країни впродовж десяти років.

Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє – Національний університет "Львівська політехніка". Він також став найкращим технічним університетом країни.