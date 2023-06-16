Школяр зі Львова придумав "розумний світлофор": пристрій сам аналізує ситуацію на дорозі

Інноваційності українських школярів немає меж. Цього разу один з юних винахідників вирішив вдосконалити світлофори.

Проєкт 16-річного школяра із Львова Богдана Главацького отримав золоту медаль від жюрі міжнародного конкурсу European Exhibition of Creativity and Innivation "Euroinvent – 2023". Окрім того, його "розумний світлофор" також отримав ще два спецпризи: золоті медалі від Молдовського технічного університету та Португальської делегації.

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Також Богдан взяв участь у конкурсі International Innovation Show "E – NNOVATE – 2023", де здобув срібну медаль від жюрі та "золото" Румунського технічного університету.

Як учневі вдалося створити інноваційний винахід

Вихованець Львівського технологічного ліцею та Малої академії наук захоплюється програмуванням з 5 класу. На напрямок техніки його надихнув науковий керівник Віктор Колдун.

Ідея про "розумний світлофор" прийшла до учня тоді, коли він побачив складну ситуацію на дорогах Львова.

На жаль, у нас у Львові, особливо в історичному центрі чи навколо нього, є багато вулиць, де будинки дуже щільно прибудовані один до одного, і кут огляду водіїв обмежений практично на кожній із них,

– розповів Богдан.

Головне завдання "розумного світлофора" – повідомити про небезпеку всіх учасників дорожнього руху. Коли система виявляє ймовірну небезпеку, то вмикає для всіх учасників червоне світло, аби вони встигли загальмувати. Коли небезпека минає – світлофор працює у звичному режимі.

Пристрій Богдан реалізував за допомогою Arduino, модифікувавши алгоритм, який закладений у системах контролю трафіку. Для цього він додав до програми свій код.

Нова програма імплементується у наявну систему, тобто втілити його у реальність буде легко. Світлофор аналізує швидкість руху авто, розмітку, дорожні знаки та дорожню ситуацію кожні 20 мілісекунд.

Переобладнання одного наявного світлофора під інноваційну систему учня коштує лише 100 доларів. Цього літа учень вже буде проводити консультації з відповідними фахівцями, щоб запровадити нову систему на рівні міста.