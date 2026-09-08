Чи можна казати "маслини" на "оливки": яке з цих слів правильне

"Маслини" чи "оливки"? Багатьом може здаватись, що одне з цих двох слів неправильне. Тому розберімось, чи так це та як же називати плоди з оливи, назва яких має цікаву історію.

Що відомо про назви та плоди цієї рослини, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Маслини чи оливки – як правильно?

Зелені, чорні, з кісточкою чи без – ми звикли називати їх "оливками". А слово "маслини" іноді сприймаємо як щось чуже. Та даремно: воно теж є в українській мові.

У цієї назви цікава історія: в українській мові для плодів оливкового дерева прижилися одразу два слова – "оливки" та "маслини". І жодне з них не є мовною помилкою.

Слово "оливка" пов'язане з назвою дерева – олива. Через латинське oliva воно прийшло до багатьох європейських мов. В українській маємо: "оливкове дерево", "оливкова олія", "оливки".

А от "маслина" має інше походження. Вважається, що в основі слово – "масло", тобто продукт, який виготовляють з оливок. Тому дехто і припускає, що дві назви прижилися в середовищі де значний вплив мала російська мова: "масло = олія".

Хоча слово "маслина" можна зустріти у найраніших перекладах Біблії, де згадуються плоди. Є й цікава деталь: слово "маслина" часто вживають саме щодо дерева, тоді як "оливка" може називати і дерево, і плід.

Тому в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття ми можемо зустріти слово "маслини":

[На Капрі] цілі ліси маслин (Михайло Коцюбинський).

(Михайло Коцюбинський). Подихає з балкона свіже повітря, і стає чути, як поблизу десь зацвіли дикі маслини (Степан Васильченко).

(Степан Васильченко). Везли [вояки] з собою лагомини , Оливу, мило, риж, маслини (Іван Котляревський).

[вояки] (Іван Котляревський). Огей.. випиває одразу дві чарки і дивиться на Ореста, що уминав лиснюче рожеве м’ясо сьомги, маслини, червоні шматки консервів (Олесь Досвітній).

У сучасній українській для плодів особливо звичним стало слово "оливки".

А ще можна зустріти пояснення, як розрізнити оливки і маслини: зелені – оливки, а маслини – чорні. Хоча це плоди одного дерева на різній стадії зрілості. Але чорного кольору можуть надати і штучно. Нам просто так звичніше. Хоча у більшості мов світу це оливки: зелені та чорні.

Чи є різниця між оливками і маслинами: дивіться відео

Тому якщо наступного разу почуєте "маслини", не поспішайте виправляти. Це не мовна помилка, а рівнозначне до оливок.

Що ви знаєте про оливу?

Олива – це вічнозелене південне дерево з дрібними запашними квітками, яке має кілька культурних і диких різновидів, пристосованих до різних середземноморських кліматів. Її сорти відрізняються формою листя, розміром і смаком плодів, а також стійкістю до посухи, що робить оливу одним із найвитриваліших дерев теплого поясу.

Як збирають оливки: дивіться відео

Олива здавна вважається деревом миру й примирення: її гілку приносили як знак злагоди, а оливкова олія була символом світла, бо нею живили лампи у храмах. У біблійній традиції олива – знак Божого благословення та відродження: саме оливковий листок (чи гілка) у дзьобі голуба сповістив про кінець потопу.

У середземноморських культурах олива уособлює довголіття й мудрість – вона живе сотні років, переживає бурі й посухи, але продовжує родити. А сьогодні її можна вирощувати і як кімнатну рослину.