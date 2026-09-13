В Україні можуть зменшити кількість медичних вишів

Міністерство охорони здоров'я України має намір скоротити загальну кількість місць у медичних вишах. При цьому розмір державного замовлення не змінюватимуть.

Про це заявив LB.ua очільник МОЗ Віктор Ляшко. І додав, що у вересні має відбутися зустріч з усіма ректорами саме медичних факультетів, де обговорюватимуть систему освіти охорони здоров'я у 2035 – 2040 роках.

Як зміни планують у медичній освіті

Ляшко вважає, що зараз треба зважати на потреби.

Можливо, хай краще стане менше медичних університетів, але тим, що будуть, збільшити кількість державного замовлення, підняти кількість людей, які викладають, щоб давати якісну освіту. І паралельно з цим тоді буде розв'язувати питання з медичними факультетами при класичних університетів, яких також дуже багато,

– заявив він.

Ще навесні очільник МОЗ зазначав, що наявність лікарні при університеті та вимога про 5 тисяч студентів таки стануть обов'язковою вимогою для медичної освіти в Україні. За його словами, 5 тисяч здобувачів освіти в одному виші дозволяє утримати ЗВО і впроваджувати там нові технології.

Ляшко також заявив, що університети часто не зацікавлені в розвитку і пошуку студентів, тому деградують.

Водночас в Україні лише кілька медичних університетів мають понад 5000 студентів: у Києві, Львові, Вінниці та Тернополі. В інших профільних вишах здобуває освіту від 2500 до 4000 студентів.

Які медичні виші найкращі у 2026 році

В Україні представили рейтинг найкращих медичних вишів нашої країни 2026 року. До нього увійшли десять ЗВО.