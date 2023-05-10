Навчання усюди чи непотрібна інновація: чому m-learning набирає популярності

Мобільний телефон та доступ до інтернету відкривають перед нами безмежні можливості. Втім, навряд чи хтось може похизуватися тим, що користується ними на максимум.

Мобільний телефон – це пристрій, з яким школярі та студенти проводять більшість свого часу. Завдяки доступності інтернету, зручним екранам та швидким застосункам велика частина навчального процесу проходить через мобільний телефон.

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Mobile learning – як ефективно використовувати навчання майбутнього

Доступність навчального контенту на мобільних пристроях називають mobile learning, або ж m-learning. Його прихильники наголошують на тому, що завдяки мобільному телефону можна навчатися у будь-якому місці у будь-який час. Поїздка у маршрутці, час у кафе, очікування в черзі – цей підхід дозволяє використовувати для навчання кожну можливу нагоду.

Навчання у телефоні – це вже реальність / Фото Pixabay

Гейміфікація процесу та система мотивації теж відіграють важливу роль. Хай там як, але навчання у мобільному телефоні повинне нагадувати гру, і всім розробникам курсів треба передбачити цей нюанс.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Ще у 2016 році понад 60% учнів та студентів використовували мобільний телефон для навчання, і цей показник з кожним роком лише зростає. Mobile learning вже увійшов у нашу реальність, тож потрібно сконцентруватися на тому, аби навчити дітей отримувати від нього максимальний результат.

Педагогам варто не забирати в дітей телефони, а пояснити їм, як працює гормон дофамін та чому їх так сильно тягне проводити багато часу у соціальних мережах. Ворог учнів та студентів – не мобільні пристрої, а відволікаючі фактори. Якщо пояснити, як вони працюють та крадуть час і можливості дітей, то їх вплив на їхній процес навчання вдасться суттєво скоротити.