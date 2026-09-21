Інвестиції – понад мільярд гривень: в Україні створять підземні наукові лабораторії
В Україні створять великі дослідницькі центри при провідних університетах нашої держави. Над цим працює Міністерство освіти та науки України.
Мовиться про так звані "центри досконалості". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв'ю ZN.UA.
Що відомо про ці лабораторії
Лабораторії цих центрів розмістять в укриттях, щоб науковці могли працювати у нинішніх безпекових умовах.
Посадовець також розповів, що МОН створює такі центри разом із Фондом розвитку інновацій та кластером Brave1.
Вони формували тематику і напрями роботи центрів — це все те, що потрібно для країни саме зараз. Україна інвестує у ці центри понад мільярд гривень. Для української науки це великі кошти, ми ніколи не мали такого фінансування на створення центрів та лабораторій,
– уточнив він.
Заступник очільника МОН також повідомив, що власну програму досліджень у сфері оборони мають інститути Національної академії наук.
В Україні створять Агенцію прикладних досліджень
- Курбатов також розповів, що Міністерство освіти та науки України створює Агенцію прикладних досліджень.
- Вона займатиметься збором потреб фронту, міністерств, технологічних компаній.
- Також – пошуком українських науковців, які будуть спроможні закривати ці потреби.
- Посадовець повідомив, що ця агенція також шукатиме замовників і зацікавлені компанії на розробки українських дослідників.
- Цей підрозділ матиме "збільшену автономію і координацію від директорату інновацій Міністерства освіти та науки".