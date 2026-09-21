Інвестиції – понад мільярд гривень: в Україні створять підземні наукові лабораторії

В Україні створять великі дослідницькі центри при провідних університетах нашої держави. Над цим працює Міністерство освіти та науки України.

Мовиться про так звані "центри досконалості". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв'ю ZN.UA.

Що відомо про ці лабораторії

Лабораторії цих центрів розмістять в укриттях, щоб науковці могли працювати у нинішніх безпекових умовах.

Посадовець також розповів, що МОН створює такі центри разом із Фондом розвитку інновацій та кластером Brave1.

Вони формували тематику і напрями роботи центрів — це все те, що потрібно для країни саме зараз. Україна інвестує у ці центри понад мільярд гривень. Для української науки це великі кошти, ми ніколи не мали такого фінансування на створення центрів та лабораторій,

– уточнив він.

Заступник очільника МОН також повідомив, що власну програму досліджень у сфері оборони мають інститути Національної академії наук.

В Україні створять Агенцію прикладних досліджень