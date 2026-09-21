Речь идет о так называемых "центрах передового опыта". Об этом заявил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.
Что известно об этих лабораториях
Лаборатории этих центров разместят в убежищах, чтобы ученые могли работать в нынешних условиях безопасности.
Чиновник также рассказал, что МОН создает такие центры совместно с Фондом развития инноваций и кластером Brave1.
Они определили тематику и направления работы центров – это все то, что нужно стране именно сейчас. Украина инвестирует в эти центры более миллиарда гривен. Для украинской науки это большие средства, у нас никогда не было такого финансирования на создание центров и лабораторий,
– уточнил он.
Заместитель главы МОН также сообщил, что собственную программу исследований в сфере обороны имеют институты Национальной академии наук.
В Украине создадут Агентство прикладных исследований
- Курбатов также рассказал, что Министерство образования и науки Украины создает Агентство прикладных исследований.
- Она будет заниматься сбором информации о потребностях фронта, министерств и технологических компаний.
- А также – поиском украинских ученых, способных удовлетворить эти потребности.
- Чиновник сообщил, что это агентство также будет искать заказчиков и заинтересованные компании для разработок украинских исследователей.
- Это подразделение будет иметь "повышенную автономию и координацию со стороны директората по инновациям Министерства образования и науки".