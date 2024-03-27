Кабмін відновив надання грантів на наукові дослідження

В Україні відновлять надання 77 щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. А також – 20 щорічних грантів для здійснення наукових досліджень докторами наук.

Про це йдеться у проєкті указу Президента України "Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук". Документ погодив уряд.

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В Україні відновлять гранти на наукові дослідження

Мета цього указу – забезпечення активної участі молодих учених у науковій та науково-технічній діяльності.

Так, з 2025 року відновлять конкурсні відбори, з 2026 року – надання грантів Президента України для молодих учених та грантів Президента України докторам наук для проведення наукових досліджень за результатами таких конкурсів.

Національний фонд досліджень забезпечуватиме проведення конкурсів наукових проєктів на отримання грантів за правилами, встановленими цим фондом, та їхню реалізацію за договорами, укладеними з цим фондом.

Раніше конкурси наукових проєктів проводив Державний фонд фундаментальних досліджень.

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