Об этом говорится в проекте указа Президента Украины "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Украины относительно ежегодных грантов Президента Украины молодым ученым и докторам наук". Документ согласовало правительство.

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В Украине возобновят гранты на научные исследования

Цель этого указа – обеспечение активного участия молодых ученых в научной и научно-технической деятельности.

Так, с 2025 года восстановят конкурсные отборы, с 2026 года – предоставления грантов Президента Украины для молодых ученых и грантов Президента Украины докторам наук для проведения научных исследований по результатам таких конкурсов.

Национальный фонд исследований будет обеспечивать проведение конкурсов научных проектов на получение грантов по правилам, установленным этим фондом, и их реализацию по договорам, заключенным с этим фондом.

Ранее конкурсы научных проектов проводил Государственный фонд фундаментальных исследований.

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