Заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов сообщил, что эти работы отобрали по результатам конкурсных отборов среди вузов и научных учреждений, а также конкурса молодых ученых.

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Государство профинансирует около 300 научных разработок

По результатам научной и научно-технической экспертизы был утвержден перечень, в который включили 79 проектов исследований и разработок молодых ученых и 219 проектов исследований и разработок ЗВО и научных учреждений.

Финансировать проекты-победители научных конкурсов должны с начала этого года.

Чиновник также отметил, что такое финансирование стало возможным благодаря своевременному завершению в конце прошлого года соответствующих конкурсных отборов. Они прошли уже по обновленным правилам и в установленные сроки.

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