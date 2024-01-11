Заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов сообщил, что эти работы отобрали по результатам конкурсных отборов среди вузов и научных учреждений, а также конкурса молодых ученых.
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Государство профинансирует около 300 научных разработок
По результатам научной и научно-технической экспертизы был утвержден перечень, в который включили 79 проектов исследований и разработок молодых ученых и 219 проектов исследований и разработок ЗВО и научных учреждений.
Финансировать проекты-победители научных конкурсов должны с начала этого года.
Чиновник также отметил, что такое финансирование стало возможным благодаря своевременному завершению в конце прошлого года соответствующих конкурсных отборов. Они прошли уже по обновленным правилам и в установленные сроки.
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Министр образования анонсировал значительные инвестиции в научные разработки в Украине
- В Госбюджете-2024 увеличат инвестиции в украинскую науку более чем на 20%.
- Так, молодые ученые получат средства на актуальные исследования, сообщал глава МОН Оксен Лисовой.
- Деньги будут направлены на поддержку исследований молодых ученых, развитие системы финансирования ЗВО и научных учреждений и финансирование приоритетных научных разработок.