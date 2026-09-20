В Україні створять Агенцію прикладних досліджень
Міністерство освіти та науки України створює Агенцію прикладних досліджень. Вона займатиметься збором потреб фронту, міністерств, технологічних компаній.
Також – пошуком українських науковців, які будуть спроможні закривати ці потреби. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв'ю ZN.UA.
Чим займатиметься Агенція прикладних досліджень
Посадовець повідомив, що ця агенція також шукатиме замовників і зацікавлені компанії на розробки українських дослідників.
Курбатов також додав, що спочатку Агенція прикладних досліджень буде не окремою інституцією чи юридичною особою, а спеціальним структурним підрозділом в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.
Заступник голови МОН при цьому акцентував, що цей підрозділ матиме "збільшену автономію і координацію від директорату інновацій Міністерства освіти та науки".
Курбатов вказує, що масштабування Агенції прикладних досліджень буде залежати від її результатів.
Молоді вчені можуть отримати стипендії від уряду
- Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на здобуття стипендій від уряду для молодих учених. У межах відбору є 190 стипендіальних місць.
Документи можна подати в електронному вигляді через Національну електронну науково-інформаційну систему NAUKA до 13 жовтня.
Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які на момент висунення відповідають визначенню терміна «молодий вчений» згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та інші молоді вчені наукових установ, організацій і закладів вищої освіти.
Стипендії призначають на два роки та виплачують за місцем основної роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.