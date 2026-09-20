В Україні створять Агенцію прикладних досліджень

Міністерство освіти та науки України створює Агенцію прикладних досліджень. Вона займатиметься збором потреб фронту, міністерств, технологічних компаній.

Також – пошуком українських науковців, які будуть спроможні закривати ці потреби. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв'ю ZN.UA.

Чим займатиметься Агенція прикладних досліджень

Посадовець повідомив, що ця агенція також шукатиме замовників і зацікавлені компанії на розробки українських дослідників.

Курбатов також додав, що спочатку Агенція прикладних досліджень буде не окремою інституцією чи юридичною особою, а спеціальним структурним підрозділом в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

Заступник голови МОН при цьому акцентував, що цей підрозділ матиме "збільшену автономію і координацію від директорату інновацій Міністерства освіти та науки".

Курбатов вказує, що масштабування Агенції прикладних досліджень буде залежати від її результатів.

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