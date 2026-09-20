А также – поиском украинских ученых, способных удовлетворить эти потребности. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.

Почему будет заниматься Агентство прикладных исследований

Чиновник сообщил, что это агентство также будет искать заказчиков и заинтересованные компании для разработок украинских исследователей.

Курбатов также добавил, что изначально Агентство прикладных исследований будет не отдельным учреждением или юридическим лицом, а специальным структурным подразделением в Украинском институте научно-технической экспертизы и информации.

Заместитель главы МОН при этом подчеркнул, что это подразделение будет обладать "повышенной автономией и координироваться с дирекцией по инновациям Министерства образования и науки".

Курбатов отмечает, что расширение масштабов Агентства прикладных исследований будет зависеть от его результатов.

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