Молоді вчені можуть отримати стипендії від уряду: що для цього потрібно

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на здобуття стипендій від уряду для молодих учених. У межах відбору є 190 стипендіальних місць.

Документи можна подати в електронному вигляді через Національну електронну науково-інформаційну систему NAUKA до 13 жовтня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Хто може взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які на момент висунення відповідають визначенню терміна «молодий вчений» згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та інші молоді вчені наукових установ, організацій і закладів вищої освіти.

Стипендії призначають на два роки та виплачують за місцем основної роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.

Кандидатів висувають за місцем їхньої основної роботи або навчання вчені, наукові, науково-технічні чи технічні ради. Для висунення потрібні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, обізнаних із науковими результатами та здібностями претендента.

Повний перелік необхідних документів, порядок подання заявки та покрокова інструкція для претендентів і відповідальних осіб установ доступні за посиланням: Подання документів на конкурс у системі NAUKA

Які документи потрібні

Для участі претендент самостійно завантажує до системи електронні копії таких документів:

супровідний лист;

лист-подання від закладу вищої освіти або наукової установи із зазначенням наукових результатів претендента та можливостей для проведення досліджень;

витяг із протоколу засідання відповідної ради про висунення претендента за результатами таємного голосування;

відомості про претендента, завірені відділом кадрів;

рекомендації щонайменше двох докторів наук;

список наукових публікацій за останні п’ять років та копії не більш як трьох найважливіших праць;

відомості про наукові результати претендента за встановленою формою;

довідка Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.

Після призначення стипендії переможці мають подати до МОН оригінали зазначених документів, платіжні реквізити закладу або установи в Державній скарбничій службі України у форматі IBAN та згоди на обробку персональних даних.

Важливо Не допускають одночасне отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених і державної стипендії за результатами рейтингування в Національній системі дослідників України.

Для чинних стипендіатів КМУ, які успішно пройшли атестацію та будуть номіновані на державну стипендію за результатами рейтингування у Національній системі дослідників України, передбачили окремий алгоритм дій щодо добровільної відмови. Результати рейтингування у Національній системі дослідників України очікують на початку жовтня 2026 року