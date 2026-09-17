Документи можна подати в електронному вигляді через Національну електронну науково-інформаційну систему NAUKA до 13 жовтня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Хто може взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які на момент висунення відповідають визначенню терміна «молодий вчений» згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та інші молоді вчені наукових установ, організацій і закладів вищої освіти.

Стипендії призначають на два роки та виплачують за місцем основної роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.

Кандидатів висувають за місцем їхньої основної роботи або навчання вчені, наукові, науково-технічні чи технічні ради. Для висунення потрібні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, обізнаних із науковими результатами і здібностями претендента.

Повний перелік необхідних документів, порядок подання заявки та покрокова інструкція для претендентів і відповідальних осіб установ доступні за посиланням: Подання документів на конкурс у системі NAUKA

Які документи потрібні

Для участі претендент самостійно завантажує до системи електронні копії таких документів:

супровідний лист;

лист-подання від закладу вищої освіти або наукової установи із зазначенням наукових результатів претендента та можливостей для проведення досліджень;

витяг із протоколу засідання відповідної ради про висунення претендента за результатами таємного голосування;

відомості про претендента, завірені відділом кадрів;

рекомендації щонайменше двох докторів наук;

список наукових публікацій за останні п’ять років та копії не більш як трьох найважливіших праць;

відомості про наукові результати претендента за встановленою формою;

довідка Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.

Після призначення стипендії переможці мають подати до МОН оригінали зазначених документів, платіжні реквізити закладу або установи в Державній казначейській службі України у форматі IBAN та згоди на обробку персональних даних.

Важливо Не допускають одночасне отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених і державної стипендії за результатами рейтингування в Національній системі дослідників України.

Для чинних стипендіатів КМУ, які успішно пройшли атестацію та будуть номіновані на державну стипендію за результатами рейтингування у Національній системі дослідників України, передбачили окремий алгоритм дій щодо добровільної відмови. Результати рейтингування у Національній системі дослідників України очікують на початку жовтня 2026 року