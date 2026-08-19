Новий навчальний рік буде іншим: які зміни чекають на дітей з 1 вересня

Навчальний рік 2026/2027 принесе кілька помітних змін, однак стосуватимуться вони різних дітей по-різному. Частина старшокласників першими випробує нову модель профільного навчання, у середній школі продовжать тестувати оновлені програми, а нововведення торкнуться навіть дошкільнят.

Водночас правила організації навчального року й надалі залежатимуть від безпекової ситуації, а школи матимуть певну свободу у визначенні свого календаря. Що саме зміниться з 1 вересня та кому варто готуватися до нових правил – розповідаємо за офіційними матеріалами Міністерства освіти і науки України.

Старша школа переходить до нового етапу реформи

З 1 вересня 2026 року 150 ліцеїв з різних регіонів України долучаться до другого етапу пілотування реформи старшої профільної школи. Саме їхні учні одними з перших випробують модель, за якою можна буде обирати напрям навчання, а також окремі предмети й курси відповідно до своїх інтересів і майбутніх планів.

Старша профільна школа охоплюватиме 10 – 12 класи, а десятий стане адаптаційним роком, протягом якого учень зможе змінити обраний профіль. Крім предметів свого напряму, старшокласники матимуть можливість обирати й курси поза ним, тому навчальний план стане гнучкішим, ніж у звичній моделі старшої школи.

Другий етап пілоту значно масштабніший за перший, який стартував у вересні 2025 року та охопив 30 ліцеїв у 19 областях. Досвід пілотних закладів використають перед загальнонаціональним запровадженням профільної середньої освіти, яке заплановане з 2027 року.

Нові програми у школах і англійська для дошкільнят

Зміни відбуватимуться не лише у старших класах. У 2026/2027 навчальному році учні, які у п'ятому класі почали працювати за новими модельними програмами в межах політики "Освіта для життя", продовжать навчання за ними у шостому, а саме пілотування поширять на нові освітні галузі.

До них увійдуть математична, громадянська та історична, соціальна і здоров'язбережувальна, мовно-літературна галузі та фізична культура. Водночас це поки не означає одночасної зміни програм для всіх школярів України – нові матеріали й підходи продовжують випробовувати перед ширшим впровадженням.

Окрема зміна з 1 вересня стосується дошкільної освіти: англійська мова стане обов'язковою частиною програми для дітей старшого дошкільного віку, тобто 5 – 6 років. У МОН наголошують, що знайомство з мовою має відповідати віку дітей, тому педагогам пропонують використовувати ігри, рух, пісні та інші формати, а не переносити в дитсадок звичну шкільну модель уроку.

Навчальний рік триватиме до кінця червня, але є нюанс

Офіційно 2026/2027 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, однак це не означає, що звичайні уроки в усіх школах обов'язково проводитимуть до останнього дня червня. Фактичну дату завершення занять, останнього дзвоника та тривалість літніх канікул визначатиме педагогічна рада кожного закладу з урахуванням потреб учнів і безпекової ситуації.

У червні школа за потреби може проводити не лише уроки, а й консультації чи заняття для подолання освітніх втрат, однак МОН наголошує, що це право закладу, а не обов'язкова вимога. Тому фактичний календар завершення навчання може відрізнятися навіть у різних школах.

Безпека й надалі залишатиметься одним із головних чинників під час організації навчання. Як саме розпочнеться навчальний рік у конкретній громаді, визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти, орієнтуючись на ситуацію в регіоні.