В Україні вперше в історії запроваджують післядипломне навчання для лікарів

Міністерство охорони здоров'я вперше в історії української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру. Це новий етап післядипломного навчання для лікарів.

Він дозволяє їм отримати вузькоспеціалізовані знання та навички для самостійної роботи. Першою спеціальністю, з якої стартує резидентура, стала нейрохірургія.

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МОЗ запроваджує лікарську резидентуру

Навчання для перших двох лікарів-резидентів стартує у вересні 2024 року. Вони навчатимуться до серпня 2027 року.

Лікарі отримуватимуть стипендію у розмірі 16 тисяч гривень на місяць.

Впровадження лікарської резидентури, зокрема і за вузькопрофільними високотехнологічними лікарськими спеціальностями, – важливий крок із реалізації положень чинного законодавства та інтеграції української медичної освіти до європейського освітнього та медичного просторів,

– наголошують у МОЗ.

Щоб вступити на резидентуру, медики повинні пройти інтернатуру з хірургії, ортопедії і травматології або неврології, успішно скласти іспити та мати сертифікат лікаря-спеціаліста. Також повинні мати досвід роботи за спеціальністю від одного до трьох років.

Навчання відбуватиметься в університетах і наукових установах, які розроблять спеціальні програми у співпраці з медичними асоціаціями. Основний акцент зроблено на практичне навчання. Останнє становитиме 80% всього курсу.

Університети та клініки, де навчатимуться резиденти, мають відповідати високим стандартам. Зокрема, повинні мати сучасні симуляційні центри, де лікарі зможуть відпрацьовувати свої навички. Кожного резидента супроводжуватиме досвідчений керівник. Він допомагатиме в навчанні та роботі.

В Україні вже існує підготовка лікарів через інтернатуру та спеціалізацію, але її тривалість не відповідає європейським стандартам.

Після запровадження резидентури вже не проводитимуть курси спеціалізації для отримання сертифіката лікаря-нейрохірурга.