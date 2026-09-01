У ці виші України зарахували найбільше вступників цьогоріч

Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 1 мільйон студентів вишів. Майже 300 тисяч із них – зараховані на бакалаврат і в магістратуру вступники.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Під час вступу на бакалаврат і медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру абітурієнти подали понад 1,2 мільйона заяв на конкурсні пропозиції.

Які результати вступної кампанії 2026 року

У межах цієї вступної кампанії зарахували 222 342 вступників: 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт. Загалом 96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням.

72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом.

6 132 вступники скористалися квотою-2 – спеціальними умовами вступу для визначених категорій вступників із тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які університети мають найбільше зарахувань

Найбільше вступників на бакалаврат зарахували до таких ЗВО:

Національний університет «Львівська політехніка» — 12 175;

КПІ імені Ігоря Сікорського — 8 148;

КНУ імені Тараса Шевченка — 7 835;

ЛНУ імені Івана Франка — 7 706;

Державний торговельно-економічний університет — 5 317.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували до таких вишів:

Національний університет «Львівська політехніка» — 2 660;

КНУ імені Тараса Шевченка — 2 616;

КПІ імені Ігоря Сікорського — 1 734;

ЛНУ імені Івана Франка — 1 728;

Національний університет біоресурсів і природокористування України — 1 348.

Раніше ми розповідали, коли вступники отримають сертифікати про гранти на навчання у вишах.