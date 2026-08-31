Мовиться про тих, кого зарахували на контракт. Про це інформували у МОН України, зазначає Osvita.ua.

Коли вступники отримають сертифікати

Кожен вступник, який має право на отримання гранту, отримає повідомлення про сформований сертифікат у Дії з 15 вересня до 25 жовтня.

Після отримання сповіщення студент має у мобільному додатку Дії відкрити сертифікат, перевірити свої дані й підтвердити згоду через накладання КЕП Дія.Підпис.

Після цього підтвердження протягом 10 днів надання гранту затвердить МОН.

Якщо абітурієнта зарахували на контракт для здобуття кількох вищих освіт, у Дії сформують декілька сертифікатів. У такому разі він має обрати й підтвердити лише один сертифікат на грант.

Генерація сертифіката в Дії буде можлива у разі, якщо відповідна інформація внесена в ЄДЕБО, тобто студент підписав договір про навчання із ЗВО.

Також претендувати на грант можуть студенти, які зараховані на контракт, але перед цим навчались на бюджетній формі та не завершили навчання. Для отримання гранту вони мають відшкодувати вартість свого попереднього навчання.

Що відомо про гранти

Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18,5 тисяч гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.

Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.

Станом на 26 серпня до проєкту долучилось 207 вишів.

Державний грант є безповоротною допомогою: відпрацьовувати його не треба.