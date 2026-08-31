Речь идет о тех, кого зачислили на контракт. Об этом сообщили в МОН Украины, отмечает Osvita.ua.

Когда абитуриенты получат сертификаты

Каждый абитуриент, имеющий право на получение гранта, получит уведомление о сформированном сертификате в приложении "Дія" с 15 сентября по 25 октября.

После получения уведомления студент должен в мобильном приложении "Дії" открыть сертификат, проверить свои данные и подтвердить согласие путем наложения электронной подписи "Дія.Підпис".

После этого подтверждения в течение 10 дней предоставление гранта утвердит МОН.

Если абитуриента зачислили на контракт для получения нескольких высших образований, в приложении "Дія" сформируются несколько сертификатов. В таком случае он должен выбрать и подтвердить только один сертификат на грант.

Формирование сертификата в "Дії" будет возможно в том случае, если соответствующая информация внесена в ЕДЕБО, то есть студент подписал договор об обучении с высшим учебным заведением.

Также претендовать на грант могут студенты, зачисленные на контракт, но до этого учившиеся на бюджетной форме и не завершившие обучение. Для получения гранта они должны возместить стоимость своего предыдущего обучения.

Что известно о грантах

В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения в бакалавриате, а также в медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысячи гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.

Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.

По состоянию на 26 августа к проекту присоединились 207 вузов.

Государственный грант является безвозвратной помощью: отрабатывать его не нужно.